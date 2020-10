Franklyn Robinson: "Los pro-familias usarán el 'hashtag' #ElPapaNoMeRepresenta"

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia”, fueron parte de la declaración del líder de la Iglesia Católica, Papa Francisco.

Además, apoya que se cree una ley de uniones civiles para así estar cubiertos legamente. Las palabras del Papa han generado todo tipo de opiniones, no obstante, la polémica gira en torno a que los creyentes de la iglesia católica están en contra de la posición de su líder.

El polémico expresentador e influencer, Franklyn Robinson habló de este tema y escribió en su cuenta de Twitter “los pro-familias usarán el hashtag #ElPapaNoMeRepresenta seguido de #FueFraude”.

“La iglesia católica no es la única iglesia… Jesús no es una religión”, “Dirán que el Papa es un progre, parte de una secta satánica de la ONU que vende pizza en Italia”, “Uff ya lo están llamando enviado del diablo”, son algunos de los comentarios que generó la publicación de Flanklyn.

Otra cara de la farándula local que abordó el polémico tema fue la One Two. “Bueno a ver si le mentan la madre al PAPA ahora, y lo repudian y se salen de la iglesia católica, y le dicen que es abominable e inmundo su proceder”, escribió el popular personaje de televisión.

La One Two compartió el texto completo de las declaraciones del Papa y respecto a ello dijo “la expresión tiene varios contextos, uno es la forma, lo que lees y dejas hasta ahí y el fondo lo que se trata de expresar con una idea u opinión escrita. Yo no tengo la culpa que no se de comprensión literaria en las escuelas y que la gente no entiende ni una ni la otra”.

“Ahora él está sugiriendo que deben de aprobar una ley civil para que los homosexuales tengan ciertos derechos, mas no ha dicho que se pueden casar por la iglesia”, le comentó un usuario a la One Two.

El periodista Álvaro Alvarado también emitió su opinión, pero él se refirió a la coherencia y el liderazgo del Papa Francisco.

“Hoy coincido más que nunca con el Periodista Colombiano, Néstor Pongutá, quien dijo que al Papa Francisco lo define: la coherencia. Dice lo que piensa, hace lo que dice y cree en lo que hace. Francisco es quizás hoy día el líder con mayor credibilidad en el mundo”, escribió en Twitter el periodista.

Lo cierto es que desde que se hicieron publica las declaraciones del líder de la iglesia católica las palabras matrimonio, Biblia y Papa han encabezado las tendencias de la red social.

“Anticristo”, “Pajaron”, e “Hijo del diablo” son algunos de los calificativos que se han usado para referirse al Papa Francisco.

