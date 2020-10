La 'One Two': '¿Cómo van a controlar a la gente que ingresa a las playas públicas?'

¡Enhorabuena! El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció la reapertura de las playas al público a partir del próximo fin de semana, sin embargo, las medidas para evitar nuevos contagios en estas áreas han generado confusión.

Versión impresa

Solo se permitirá el uso de las playas de 6:00 a.m a 4:00 p.m, se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, no se permitirán los paseos de grupos de amigos o barrios, y solo podrán ir a las playas en burbujas familiares, dicho grupo solo puede ser de siete personas.

Y en caso de romper la burbuja las personas deben portar mascarilla. Es justamente, en esta medida en dónde las personas se preguntan cómo van hacer para verificar que las burbujas sean verdaderamente de familiares.

El popular personaje de la televisión panameña, la One Two se refirió a esta medida a través de Twitter y manifestó que le parece una estupidez que solo a las playas puedan ir las burbujas familiares.

“¿Cómo chuch* van a controlar a la gente que ingrese a las playas públicas?”, dijo la One Two y no solo esta duda gira en torno a esta medida, sino que, la reconocida cara de la farándula también cuestiona de que cómo van poder diferenciar quiénes son familiares, amigos, vecinos o primos.

En este sentido, la One Two advirtió que fácilmente se puede ir a las playas con vecinos o amigos y decir que son familiares.

“Entonces es una idiotez decir que burbuja familiar, que solamente son siete personas, la gente va a la playa con quién chuc* le dé la gana… con el vecino, con los amigos… a parquear… entonces si van siete muchachos a la playa. ¿No los van a dejar entrar?”, añadió.

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo se llevan en realidad las hermanas que se pelearon en una fiesta de cumpleaños?

En este sentido, el personaje pregunta si tendrán unidades policiales en vestido de baño verificando quiénes son familiares y si portan las mascarillas cuándo rompan la burbuja familiar.

Por otra parte, la One Two aconsejó al gobierno hacer más campañas de concientización sobre el comportamiento que se deben tener con las nuevas reaperturas y para ello, pueden aprovechar a los influencer.