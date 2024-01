Gaby Garrido no descarta la idea de volver a casarse

El amor está en el aire y la idea de volver a contraer matrimonio no se ha descartado, así lo confirmó Gaby Garrido durante su estancia en Panamá.

Garrido y su novio, Víctor, viajaron a Panamá para celebrar las festividades de fin de año y, de paso, hacer algo de turismo interno. La pareja de la panameña está conociendo el país.

Mucho se ha dicho de la nueva relación de Garrido, que si es muy pronto e incluso el nombre de su exesposo ha salido a relucir, Patrick Vollert.

En una entrevista para el programa matutino Jelou!, Garrido habló de su relación con Víctor y su etapa como casada e incluso de proyectos a futuro.

Aunque es muy pronto, Garrido no descarta la idea de contraer matrimonio con Víctor y no se arrepiente de haberse casado, pues explicó que fue una experiencia muy bonita y maravillosa.

"(...) si la persona siente que se quiere casar que lo haga indistintamente de lo que pueda pasar en un mañana", dijo la actriz y creadora de contenido de viajes para redes.

"Tienen que vivir el presente, y en ese momento yo me quería casar, me casé y lo disfruté muchísimo y si se da la oportunidad en un futuro de volver a casarme, sí, sin duda sí, yo me casé civilmente únicamente, no me casé por la iglesia y creo que volvería a hacerlo completamente igual", confesó.

De acuerdo a sus declaraciones, ella fluye y puede que hoy quiera una cosa y mañana cambié de opinión. "(...) “yo fluyó, hoy te digo, me quiero quedar en Barcelona, porque ahorita mismo es lo que veo, lo que siento y me voy a quedar y el día de mañana te puedo decir dizque ey, me voy no sé, a Kuala Lumpur y me voy", añadió.

Por otra parte, Víctor también formó parte de la entrevista y afirmó que sabía que su pareja era famosa: "un poquito tenía información de ella".

Garrido tenía mucho tiempo sin venir a Panamá, la estadía será corta, tiene que regresar a Barcelona por compromisos y su novio tiene que regresar al trabajo.

