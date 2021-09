'Game Of Thrones' prepara su primera convención

Hay buenas noticias para los fanáticos de "Games Of Thrones", "GOT", pues se celebrará la primera convención de la serie de HBO.

Así como lo hizo "The Witcher", DC y otras franquicias, "GOT" reunirá a todos sus fanáticos en un gran evento masivo, que se realizará el próximo año, en el Río Hotel & Suites Convention Center, en La Vegas.

Del 18 al 20 de febrero de 2022, se celebrará el universo de "Game Of Thrones" con invitados especiales, paneles de discusión, concursos de cosplay, firma de autógrafos y puesto de promoción oficial.

La convención es una creación de Warner Bros. y Creation Entertainment y no solo conmemorará los momentos más emblemáticos de la serie, también celebrará la llegada del spin-off "House Of The Dragon".

La precuela está basada en la obra de George R.R. Martin, "Fuego y Sangre", miles de años antes de los eventos de "Game Of Thornes".

"House Of The Dragon" se empezó a rodar este año, se estima que la primera temporada contará con 10 episodios y en ellos se ampliará la historia de la familia Targaryen.

Se tiene previsto que la serie estrene el próximo año, no hay una fecha fija, sin embargo, es muy probable que en la convención se revele información adicional, primer tráiler o la fecha de lanzamiento.'



Peter van Roden, vicepresidente senior de Warner Bros. Themed Entertainment, afirma que la franquicia de GOT es un fenómeno cultural con una base increíble de seguidores y están felices de celebrar la primera convención.

"Nuestro objetivo es brindar una gran celebración de todo lo relacionado con Game of Thrones, una celebración ininterrumpida para nuestros compañeros fanáticos", puntualizó Erin Ferries, vicepresidente senior de licencias y desarrollo comercial de Creation Entertainment.

GOT conquistó la televisión con ocho temporadas y aunque el final dividió a los fanáticos sigue siendo una producción muy apreciada, en abril se celebró el décimo aniversario.

La convención será el primer evento para los seguidores luego del comienzo de la pandemia en 2020, cuando se postergó o canceló los eventos públicos.

