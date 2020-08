'Gamers': Protección para sus equipos

Los gamers hacen importantes inversiones para disfrutar al máximo la experiencia del juego, pero pocas veces se detienen a considerar el tipo de respaldo que requieren sus equipos.

La demanda de los gamers para adquirir un equipamiento atractivo, cómodo, completo y de calidad ha orientado a la industria a desarrollar variedad de consolas, pantallas, teclados, sillas y mouses, en este segmento.

"La realidad es que este es un mercado que se ha vuelt especializado a nivel de infraestructura de TI, entonces el jugador desde su casa o el centro de gaming debería procurarse una buena conectividad y la protección de sus equipos", indica Mario Maldonado, vicepresidente División Secure Power de Schneider Electric México y Centroamérica.

Además de la búsqueda de una experiencia real, el gamer quiere mantener su sesión sin interrupciones.

Por esto, se requieren equipos de soporte que maximicen la continuidad de la operación de los equipos garantizando que no se perderá la conexión, dice.

Por ejemplo, Back UPS Pro de Schneider Electric regula el voltaje de entrada de forma automática, proveyendo al equipo con el consumo y la continuidad energética requerida, asegurando con ello, la continuidad de la operación de las consolas, los periféricos y en consecuencia de los videojuegos.

Back UPS Pro cuenta con dos puertos USB en la parte frontal, que facilitan cargar dispositivos móviles, por ejemplo, aprovechando el tiempo en que se está jugando, además tiene un display que indica la operación del equipo y el nivel de carga de la batería.

Al darse un corte de energía, el UPS transfiere la carga hacia las baterías que comienzan a suministrar la energía de respaldo, explican.

Este cambio o tiempo de transferencia ocurre en cuestión de milisegundos, lo cual garantiza que no hay interrupción en la operación del monitor o la consola, teniendo incluso la capacidad de conectar el módem del internet al UPS para que no pierda la conexión de tal forma que el sistema siga operando sin importar si hay energía eléctrica o no.

También, los equipos Back UPS Pro ofrecen garantía de 3 años para reparación o sustitución, una de las mejores garantías del mercado.

