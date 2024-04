Geno Luzcando se disculpó con Marilú De Icaza: ¿Qué pasó?

Los últimos días se ha dicho mucho sobre la separación de Eugenio Luzcando y Marilú De Icaza, especialmente, luego de que supuestamente el basquetbolista dio su versión de los hechos, cosa que no fue así, ya que en un comunicado aclaró que los recientes comentarios sobre sus ex no los hizo él ni su nueva pareja.

El fin de semana circuló un videoclip de Luzcando y su nueva pareja, lo que avivó los rumores sobre la causa de la separación, ya que Geno, como se le conoce al atleta, y De Icaza han guardado silencio.

Geno se ha convertido en blanco de críticas presuntamente por lo apresurado que ha sido todo, ya tiene nueva pareja y no teme mostrarse públicamente con ella, lo que ha dado pie a especulaciones como que él fue quien falló en la relación.

Los rumores habrían llegado a su fin luego que desde la cuenta de Instagram de Geno se respondiera a comentarios que estaban haciendo algunos usuarios.

En dichas respuestas, que ahora Geno negó que él haya hecho, se dijo que oficialmente la pareja ya está divorciada, el atleta inició su nueva relación cuando ya había terminado con De Icaza, se arrepiente de haber celebrado la unión por la vía eclesiástica y considera que su actual pareja es más bonita que su ex.

Debido al revuelo que causaron estos comentarios, Luzcando hizo un comunicado para asegurar que ni él ni su novia hicieron estas declaraciones, explicó que estos los hizo una persona cercana a él con su perfil de Instagram.

“Una persona cercana a mí que hizo mal uso de información sensible que tenía acerca del estado de mi relación pasada, se tomó la libertad de comentar algunas publicaciones en los últimos días con comentarios irrespetuosos y fuera de lugar. No me exento de responsabilidad y/o culpa de no haber borrado los comentarios en cuanto me di cuenta, pero desafortunadamente ya había pasado un día y habían sido vistos por demasiadas personas, que veía cómo ponerle más atención al asunto”, se lee en el comunicado.

Se siente avergonzado por las declaraciones “denigrantes” que pudieron ofender y afectar la imagen de su exesposa y de otras personas.

Asimismo, afirmó que solo tiene buenos deseos para su expareja, quien a todo esto se ha mantenido al margen de la situación, sin embargo, muchos le han manifestado su respaldo y palabras de apoyo.

Bugaman fue uno de los que tomó partido, apoya a De Icaza y le aconsejó a Geno tomar su esquina y que se comporte como un caballero.