Geraldine Bazán se considera una 'fea con suerte'

La conocida actriz Geraldine Bazán hizo una publicación en la que se califica como "fea". Sí, tal como lo lee, la ex de Gabriel Soto, dice que sabe que no es una mujer guapa, al menos así lo piensa ella.

Versión impresa

No obstante, dice que no es guapa, pero sí tiene mucho éxito, suerte y bendecida tanto en su trabajo como en su vida privada, se lee en La Botana.

En la foto la actriz viste un top en color blanco, perfectamente maquillada y peinada con su cabello recogido.

Al pie escribió: "¡Yo soy fea y muy afortunada! Así me va de 'fea', me vale cómo me iría 'bonita' pfff. La suerte de la fea… jajajaja #suertudota.

Sus seguidores reaccionaron a la publicación de Geraldine, y comenzaron a darle "me gusta", y comentar, expresándole mensajes de apoyo y elogios a su talento y belleza.

Hasta el momento la actriz no ha revelado qué la motivó para hacer esa publicación.

¿Tiene novio?

De acuerdo a medios internacionales, Geraldine Bazán había mantenido en secreto al nuevo galán con quien decidió darse una oportunidad en el amor tras su escandalosa ruptura con el actor Gabriel Soto.

Aunque la famosa ya había ventilado su relación con el empresario Luis Rodrigo Murillo, señalado como un estafador, ellos no se habían dejado ver juntos.

VEA TAMBIÉN: Día del Padre: Festejo en diferentes países del mundo

En las historias de Instagram de Geraldine Bazán, la madre de las hijas de Gabriel Soto, afectado hace meses por la filtración de un video íntimo, decidió mostrar una imagen junto al empresario.

En la postal se ve a los tortolos sentados y posando para la cámara. La imagen fue compartida inicialmente por el empresario Luis Rodrigo Murillo en su cuenta de Instagram, misma que es privada.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!