Gerard Piqué y Shakira continúan su disputa mediática

Por primera vez Gerard Piqué se refirió a los constantes ataques que ha recibido tras la ruptura con Shakira, quien rápidamente respondió implícitamente a las declaraciones de su ex y padre de sus hijos.

El exfutbolista concedió una entrevista al streamer Gerard Moreno, para el programa “Jijantes”, donde habló de su vida personal, específicamente de lo que ha vivido desde que terminó su relación con Shakira tras 12 años y dos hijos, Sasha y Milán.

En la entrevista, la cual coincidió con la partida de la colombiana de Barcelona (2 de abril), Piqué estuvo más hablador que nunca, sin embargo, la forma en la que se expresó le supuso aún más críticas.

Piqué se refirió a su expareja como “la otra”, en ningún momento habló de ella por su nombre, y le restó importancia a las barbaridades que ha recibido en redes sociales por parte de los fanáticos de la barranquillera.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, comentó Piqué.

Para algunos no venía al caso que mencionara que la madre de sus hijos es latinoamericana y por desacertado comentario lo han tildado de hasta “xenófobo”. ¿Qué opinas?

Shakira, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados y lanzó un tuit en el que aseguró que es orgullosamente latinoamericana.

Piqué también se refirió a los certeros dardos que le ha lanzado su ex tanto a él como a Clara Chia Martin, su actual pareja, y aseguró que todo el mundo le aplaude ese comportamiento a la intérprete, pero nadie se pone a pensar en las repercusiones a nivel de salud mental de las personas a las que están dirigidos.

“(…) la otra lanza zascas, que está muy bien y es la moda, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef”, dijo Piqué.

Luego añadió: “Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”.

