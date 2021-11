Gigi Hadid confiesa llorando que tiene problemas de salud mental

Gigi Hadid contó en su cuenta de Instagram que, "nadie sabe lo que le sucede en realidad a una persona, sin importar si es rico o pobre".

La modelo expresa que está teniendo problemas de salud mental, que su salud es como, "una montaña rusa de obstáculos" que la la hace llorar cada noche.

A Gigi Hadid, de 25 años, se sinceró con sus seguidores y les confesó que desde hace años lucha por estos problemas.

Ella deja un claro mensaje a quienes lo pasan mal: "Siempre hay una luz al final del túnel".

La famosa muestra imágenes en la cual sale muy feliz y hace demostraciones de la vida de lujo que lleva, se lee en la revista española Cuore.

Sin embargo, también ha publicado fotografías en la cual sale llorando y así hace la explicación de los problemas de salud mental que tiene.

Las declaraciones que da la modelo Hadid son honestas y sorprendente, se lee en medios internacionales.

Gigi Hadid escribió: "Las redes sociales no son reales. Para quienes estén sufriendo, por favor, recordad esto. A veces, lo único que necesitas es escuchar que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho. La autoayuda y las enfermedades mentales/desequilibrios químicos no son lineales y es casi como una montaña rusa constante de obstáculos... Tiene sus altos y bajos y también va de lado a lado".

La modelo Hadid agrega: "Pero quiero que sepas que siempre hay una luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre llega a una parada en algún momento". "Siempre hay tiempo para que vuelva a empezar, pero a mí siempre me ha venido bien saber que aunque solo sean unos días, semanas o meses, va a mejor, en algún momento, aunque solo sea un instante".

Gigi Hadid para finalizar agradece al actor Will Smith por haberle abierto este camino para exponer su sentir, señala Cuore.

