A Gisela Tuñón le llueven las críticas por decir que Zendaya está sobrevalorada

Anoche se llevó a cabo la 72 edición de los premios Emmy, en donde la actriz Zendaya y Jeremy Strong se coronaron como mejor actriz y actor de serie dramática.

Zendaya, de 24 años, se enfrentó en esta categoría contra veteranas de la interpretación como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer.

La actriz se convirtió en la persona más joven en recibir el Emmy a la mejor interpretación dramática, siendo este paso una presentación ante sus colegas en Hollywood.

Tras la premiación la actriz recibió lo más parecido a una ovación, saludos y aplausos, ya que en esta oportunidad la premiación se realizó virtualmente, se lee en El Nuevo Día.

“Admiro a todos los que trabajan en esta industria”, expresó la actriz emocionada desde su hogar, acompañada de los gritos y aplausos eufóricos de su familia.

Polémica

En Panamá la farándula también le estaba dando seguimiento a la gala de los premios Emmy.

La periodista y presentadora de televisión, Gisela Tuñón dijo que la premiada actriz, Zendaya, está sobrevalorada.

“Zendaya is overrated” escribió en su cuenta en Twitter y al parecer a algunos no les gustó el comentario de la presentadora.

“Qué irónico que los millenials defiendan tanto que podamos ser y pensar distinto, y que seamos respetados por ello, pero que precisamente no pueda yo opinar distinto sin que media comunidad millenial quiera atacarme 'irrespetuosamente'. Contradictorio... Saludos a todos”, detalló Gisela.

“Mami es que para opinar así se nota que no has visto la serie o estás muy vieja para estos gustos, vaya a ver la Rosa de Guadalupe”, “Es que decirle overrated es dar a entender que la chica no merece el Emmy o no es buena en lo que hace... dar un punto de vista sería que no te gustó, como actúa, canta o modela... ¿Pero sobrevalorada? ¿En serio?”, son algunos de los comentarios que provocó el tweet de Gisela.

Sin embargo, también hay comentarios a favor de la presentadora. “He quedado demasiado sorprendida, solo por dar una opinión de una actriz esto se ha vuelto un drama”, se lee en Twitter.

