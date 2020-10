Gisela Tuñón sobre su tienda virtual que cumple 6 años: "Mira cómo quedaste, vendiendo pulseritas', decían"

La expresentadora de televisión Gisela Tuñón siempre está siempre activa en sus redes sociales.

A veces con comentarios que a algunos no les agrada y en otros publica aspecto de su vida personal.

Como en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de Twitter, donde recuerda que su tienda virtual está cumpliendo seis años.

"Mira cómo quedaste, vendiendo pulseritas', decían", escribió Gisela Tuñón.

"Ya son 6 años con mi tiendaManos palma contra palma Hoy con 3 marcas: la original @mameyonline, la de hombres #MameyMEN y la exclusiva @mameyexclusives Bíceps flexionado http://mameyonline.com", añadió.

Continúo en el hilo de la publicación: "Busco todos los días la excelencia para entregar a cada cliente lo mejor -lo que merece-, aquello que a mí me gustaría recibir, nunca menos de eso. Estar del lado de quien ofrece un servicio o producto me ha retado inmensamente y me encanta!"

"Empatía, comprensión, atención y paciencia han sido las claves; el cliente no espera ser un número más. Para mí, no se trata de "vender" sino de "servir", dijo.

De inmediato, le llovieron los comentarios felicitándola y haciéndole consultas sobre su tienda.

"Recuerdo bien cuando comenzaste. Al final querida @GiselaTunon cada quien termina donde se siente mejor. Cero caso a comentarios negativos", le escribió @nahydelar

Mientras tanto @gabrielmartinow le escribió: Siempre he creído en ti y en tu entrega como ser humano y tú don de gente, sigue así, como hasta ahora vas, porque llegarás más lejos de lo que te has propuesto, por mera y pura perseverancia!