Globos de Oro 2023: Ganadores de la edición número 80

¡Oficialmente se inauguró la temporada de premios! En un intento por recuperar su prestigio, luego del boicot de Hollywood, se celebró la edición número 80 de los Golden Globes.

La gala de premiación, celebrada en Los Ángeles, California, es una de las más importantes del año en cuanto a producción cinematográfica y televisiva, y este año están de vuelta en la pantalla chica tras un gran número de escándalos.

En la velada, amenizada por el comediante Jerrod Carmichael y un desfile de estrellas de Hollywood, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reconoció a lo mejor del cine y la televisión.

A continuación, la lista de los ganadores de los Globos de Oro 2023.

Cine

Mejor película – Drama

- “The Fabelmans”

Mejor Película – Musical o comedia

- “The Banshees Of Inisherin”

Mejor director

- Steven Spielberg – “The Fabelmans”

Mejor guión

- Martin McDonagh – “The Banshees of Inisherin”

Mejor película de habla no inglesa

- “Argentina, 1985” – Santiago Mitre (Argentina)

Mejor actriz de película - Drama

- Cate Blanchett – “TÁR”

Mejor actor de película – Drama

- Austin Butler – “Elvis”

Mejor película animada

- “Pinocchio” – Guillermo Del Toro

Mejor actriz – Película, musical o comedia

- Michelle Yeoh – “Everything Everywhere All At Once”

Mejor actor – Película, musical o comedia

- Colin Farrell – “The Banshees Of Inisherin”

Mejor canción – Película

- “Naatu Naatu” – Kala Bhairava, MM Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor banda sonora – Película

- Justin Hurwitz – “Babylon”

Mejor actriz de reparto – Película

- Angela Bassett – “Black Panther: Wakanda Forever”

Mejor actor de reparto – Película

- Ke Huy Quan – “Everything Everywhere All At Once”

Televisión

Mejor serie de televisión – Drama

- “House of the Dragon”

Mejor serie – Musical o comedia

“Abbott Elementary”

Mejor actor de televisión – Drama

- Kevin Costner – “Yellowstone”

Mejor serie limitada, antología o película para TV

- “The White Lotus”

Mejor actor – Serie limitada, antología o película para TV

- Evan Peters – “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Mejor actriz – Serie limitada, antología o película para TV

Amanda Seyfried – “The Dropout”

Mejor actriz de reparto – Serie limitada, antología o película para TV

- Jennifer Coolidge – “The White Lotus”

Mejor actor de reparto – Serie limitada, antología o película para TV

- Paul Walter Hauser – “Black Bird”

Actriz de Reparto en Serie de TV – Drama, Comedia o Musical

- Julia Garner – “Ozark”

Mejor Actriz en Serie de TV – Drama

- Zendaya – “Euphoria”

Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia

- Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia

- Jeremy Allen White – “The Bear”

Mejor actor de reparto en serie de TV – Drama, comedia o musical

- Tyler James Williams – “Abbott Elementary”

Reconocimientos especiales

Premio Carol Burnett

Ryan Murphy

Premio Cecil B. De Mille

Eddie Murphy

