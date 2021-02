Globos de Oro 2021: Curiosidades de esta gala

La gala de los Globos de Oro está a la vuelta de la esquina, un evento que este año llega de forma diferente debido a la pandemia de la covid-19.

La 78ª edición de la Alfombra Roja Golden Globes tendrá lugar el domingo 28 de febrero de 2021, en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, Estados Unidos.

Como ya adelantaron los presentadores de la noche serán Tina Fey y Amy Poehler desde Nueva York y Los Ángeles, respectivamente.

Además, cada edición de los Globos de Oro está llena de curiosidades, por esta razón, aquí le traemos algunas que han venido resaltando los medios internacionales.

- Este 2021 los homenajeados serán, el legendario productor de televisión Norman Lear, quien recibirá el premio Carol Burnett, la actriz y activista ganadora del Óscar Jane Fonda será honrada con el premio Cecil B. DeMille como reconocimiento a toda su carrera y los hijos del cineasta Spike Lee, Satchel y Jackson Lee.

- "La Llorana" marca la primera nominación para Guatemala.

- "Minari" aunque es una producción de Estados Unidos, pero en idioma español, ha sido relegada a competir solo como Mejor película extranjera.'



Tres directoras nominadas, algo insólito. Antes habían sido nominadas en diferentes ediciones Barbra Streisand (la única lo que lo ha ganado), Jane Campion, Sofia Coppola, Ava DuVernay y Kathryn Bigelow. Chloé Shao es la primera directora asiática en ser nominada.

- Un punto en común, la mirada a lo clásico, al pasado, con "Mank" y "The Crown" hasta "Ratched", es un guiño a "Alguien voló sobre el nido del cuco", entre otras.

- "Olvidados": Da 5 Bloods, Spike Lee y Delroy Lindo. Algunos dicen que Los Bridgerton (para mí mejor que Emily en París), Dead to me (bueeno), Meryl Streep (The Prom), Jared Leto (The Little Things), Zendaya…

- "Pecado mortal": el olvido a Podría destruirte (HBO) y la entrada de "The Undoing" (HBO), supongo que porque tiene más atractivo Nicole Kidman y compañía.

- Netflix arrasa con 42 nominaciones. Amazon y Hulu: 10. HBO solo consigue 9. Disney: 6. Movistar+ emite en España 31 de las nominadas de este año.

- "Mank" parte como película favorita con 6; "The Crown" en drama con otras 6 y "Schitt's Creek" en comedia con 5.

- David Fincher está nominado como mejor director y su padre Jack Fincher (ya fallecido), como mejor guionista.

- La nominación póstuma a Chadwick Boseman que fallecido a causa del cáncer.

- Olivia Colman, Anya Taylor-Joy y Sacha Baron Cohen hacen doblete.

