Gloria Trevi aboga por la legalización del aborto

La cantante Gloria Trevi abordó el tema del aborto y aseguró estar en contra de ello, pero a favor de que se legalice.

"Yo estoy en contra del aborto, sin embargo, estoy a favor de su legalización. Los ultraconservadores pueden ver que no soy tan diferente a ellos, solamente que sé que las personas no somos perfectas, que a veces hay algunas personas que tienen demasiado miedo", explicó Trevi en el programa de Camilo Egaña.

La cantante hizo hincapié en que la misma sociedad conservadora empuja a muchas mujeres a cometer abortos, por miedo al rechazo, a las críticas o a ser señaladas e incluso hasta expulsadas de escuelas, se lee en La Botana.

“Cuando una mujer decide hacer algo así es mejor que lo haga en un lugar seguro, donde no sean dos vidas las que se pierdan”, dijo la polémica cantante, quien vivió un escabroso capítulo cuando su hija Ana Dalay, siendo todavía una bebé, murió en una situación que hasta el momento no ha sido esclarecida.

La artista explicó que ella respecto a su música es un libro abierto y detalló la historia que hay detrás de una de sus canciones.

La canción titulada "Me siento tan sola" narra la historia de una mujer que se entregó completamente enamorada y posteriormente se entera que está embarazada.

"Que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor", cantó la artista durante la entrevista.

"Y de repente se encuentra con la espalda de la sociedad, la espalda de la familia y la espalda de esa persona que ella creía ... a la que ella amaba", prosiguió diciendo.

En el final de esta canción yo digo "Me dolió decidir que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría, a donde yo no ofenda, con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia".

Siento que la sociedad siendo tan conservadora presiona mucho a las personas, concluyó Gloria Trevi.