'Mulán' ya está disponible en Disney+

Una de las películas más esperadas del año, Mulán, ya está disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Disney ha decidido catalogar el filme como un estreno de “acceso premium”, lo que quiere decir que podrás disfrutar de Mulán antes de que esté disponible de forma general. Pero ello, implica que debes pagar un precio adicional.

En este sentido, deberás pagar $29.99 adicional a la suscripción mensual de la plataforma y así podrás acceder al live action de Mulán de manera ilimitada, es decir, podrás ver la película las veces que quieras.

Hasta el 2 de noviembre se podrá adquirir el “acceso premium” para ver la cinta de manera ilimitada.

Sin embargo, para quienes no tienen problema en espera un poco más para ver la cinta, la misma estará disponible en el catálogo regular de Disney+ a partir del 4 de diciembre y podrá ser visto sin costo adicional, detalló en una nota el sitio Spoiler.

En algunos lugares aún no está disponible Disney+, por ejemplo, Rusia, China y Corea. No obstante, para Latinoamerica la plataforma se estrenará en noviembre.

Estreno

El COVID-19 no le ha dado tegua a ningún sector, incluyendo a las industrias creativas y ha obligado al cierre de las salas de cine aplazando una considerable lista de estrenos.

El live action de uno de los clásicos de Disney, Mulán, en un principio se iba a estrenar en los cines en marzo, pero debido a la pandemia el lanzamiento se postergo por cuatro meses.

En tres ocasiones se aplazó el estreno en la película de $200 millones, que ha convertido en el primer film con un gran presupuesto que debutará directamente en la televisión antes de estrenarse en las salas de cine, reportó la BBC News.

A inicios de agosto Disney anunció la decisión de estrenar la cinta directamente en su plataforma de streaming y en los lugares donde no esté disponible, apuesta a que el lanzamiento se realice en las salas de cine, pero ello, dependerá de la posible reapertura de las mismas.

See the movie critics call "a breathtaking sensation." Disney's #Mulan is now streaming exclusively on #DisneyPlus with Premier Access. For more info: https://t.co/do5Ahh8PDQ pic.twitter.com/satRvJ628F— Mulan (@DisneysMulan) September 4, 2020