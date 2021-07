Gloria Trevi pensó que Guaynaa era de Monterrey

La primera vez que Gloria Trevi escuchó a Guaynaa no tuvo dudas de que era mexicano. La razón para creerlo fue la canción "Monterrey", que el joven puertorriqueño estrenó a principios de año.

Trevi se identificó con el tema. Después, y sin que nadie la sacara de su error, la intérprete le dijo a su casa discográfica que quería hacer un dúo con un hombre de un tema pop urbano. Fue entonces que la compañía sugirió a Guaynaa.

"Yo no sabía que Guaynaa era de Puerto Rico… Yo simplemente quería cantar una canción con un hombre y escucho la canción de 'Señora Monterrey' y cuando busco en su Instagram dice Monterrey", dijo, se lee en El Nuevo Día.

"Así que cuando me dan su teléfono, nadie me sacó de mi error, y cuando hablo con él, lo primero que le digo es 'qué hubo paisanooo', porque yo soy de Monterrey, y me dijo 'qué hubo paisanaaa'", relató entre risas, la diva mexicana, Gloria Trevi.

"La verdad es que ese gesto fue muy lindo y ahí mismo me sacó de mi ilusión. Ahora él es hijo putativo de Monterrey y yo soy hija putativa de Puerto Rico"

En el tema “Nos volvimos locos” se ve la buena química que desarrollaron los artistas productos del mal entendido sobre el origen de Guaynaa.

La canción, compuesta por Trevi, Leonel García y Marcela de la Garza, es un tema festivo que invita al baile con un ritmo urbano pop, donde cada uno aporta desde su esquina.

“Nos volvimos locos”, estrenó el jueves, con un divertido vídeo musical grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Pablo Croce.

“La canción no se siente que es Gloria Trevi invitó a Guayna o que Guayna invitó a Gloria Trevi porque a la hora de grabar la canción y tenerla en sus manos, él la hizo desde su propio espíritu y su propia onda. Hubo sugerencias de él hasta que nos sentimos a gusto, incluso lo sacamos de su zona de confort y lo hizo espectacular. ¡Tiene un rockero dentro!”, compartió La Trevi.

Guaynaa, en tanto, relató que tan pronto supo que Gloria Trevi quería hablar con él para este tema, su respuesta a la disquera fue “dale mi teléfono, mi email, mi PO Box, lo que sea, pero que me contacte”.

