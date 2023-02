¿'Golpe musical' contra Piqué y Anuel?

¡Revuelo! Esto es lo que causaron las artistas colombianas Karol G y Shakira tras anunciar que este viernes 24 de febrero estrenarán su tema "Te quedó grande".

"¡Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! TQG, 24 de febrero a las 00:00 horas", fue el mensaje con el que las artistas hicieron el anunció el pasado martes.

Los seguidores de ambas cantantes no dudaron en demostrar su felicidad con esta noticia y sus ansias en que sea viernes para escuchar la letra de "Te quedó grande".

Por otro lado, al parecer esta canción estará dentro del cuarto disco de Karol G, un trabajo que lleva por título "Mañana será bonito" y que, además de esta, contará con otras colaboraciones como Sean Paul, Bad Gyal, Quevedo, Sech o Justin Quiles, aunque este tema es con diferencia el más esperado por diferentes motivos.

Mientras Shakira ha estado en el foco mediático en las últimas semanas a raíz de los dardos musicales que le ha dedicado a Piqué, se espera que "La Bichota" haga alusión a su ruptura con Anuel AA.

Karol G ha asegurado que a Shakira le encantó la letra de TQG desde el principio: "Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento", dijo en entrevista a "The New York Times".

La colaboración entre las colombianas no pudo llegar en mejor momento, puesto que Shakira le dio rienda suelta a su música impulsada por el despecho que le dejó la ruptura con su expareja Gerard Piqué, de la cual han salido tres canciones, catapultando de nuevo a la barranquillera como la diva del pop mundial que es.



La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, no solo convirtió a Gerard Piqué en el principal foco de los medios internacionales del entretenimiento, sino que también puso en el ojo del huracán a Clara Chía Martí, su nueva novia.

Cabe resaltar que esta semana se filtraron algunas frases que tendría la nueva canción de las colombianas. "Al menos conmigo yo te mantenía bonito", sería una de las estrofas de la canción, de la que todavía se desconoce el ritmo que tendrá.

Karol G siempre ha dicho que su sueño era hacer una canción con Shakira, pues la idolatra desde que estaba pequeña y creció con toda su música.

