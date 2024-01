Gracie Bon: 'Nunca me he operado la cara'

Gracie Bon, creadora de contenido para adultos en OnlyFans, compartió un antes y un después de su apariencia física y aclaró, que a pesar de lo que muchos piensan, no se ha hecho cirugías en el rostro.

La creadora de contenido publicó en Instagram, donde acumula más de 4.5 millones de seguidores, una galería de fotografías donde comparó su apariencia actual, con una serie de fotografías de cuando era más joven, además, de un collage donde compara sus facciones.

"La vida cambia cuando las personas empiezan a amarse a sí mismas", expresó Bon en la descripción de la publicación.

"(...) Feliz de tenerlos a ustedes que han visto toda mi evolución y también de los que me critican y quieren ser yo y no, nunca me he operado la cara", afirmó Bon.

Las reacciones no han tardado en llegar, muchos hacen énfasis en que los cambios son resultados de tratamientos estéticos y otros están orgullosos de lo que ha logrado Bon.

"Un capullo que estaba destinada hacer una gran mariposa", "Que linda", "Bella, hermosa, preciosa con ese ego hasta el cielo. Me encanta la gente así, que le vale tres cominos lo que la gente diga", "Amarse a sí misma es evolucionar, si eso incluye retoques pues bienvenidos, no le veo nada de malo" y "Que bella eres", son algunos de los comentarios.

Respecto a las críticas, varios le piden a Bon no engañarse porque el cambio de apariencia es debido a las cirugías y al dinero. ¡Ay padre!

"Más bien dicho, como cambia la vida cuando juntas la plata para el cirujano plástico", "Lo que hace la cirugía plástica", "Te mientes a ti misma y eso no es amarse y aceptarse", "Si te querías a vos misma no te hubieras hecho nada, te contradices totalmente" y "Lo que hace el dinero... con todas esas cirugías", son algunas de las críticas que se pueden leer en la publicación.

Cabe mencionar, que estos comentarios provienen tanto de hombres como de mujeres.

Por otra parte, esta no es la primera vez que la creadora es objeto de críticas por su apariencia física y el tipo de contenido que suele publicar en redes.

