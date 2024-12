Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, aseguró que Santa Claus existe y dio algunas pistas de cómo luce, se ve como ella.

En una publicación, en su cuenta de Instagram, Bon mostró cómo luce su versión de Papá Noel, sexy, de talla grande y con mucha seguridad.

Grace Bonilla, nombre real de la creadora de contenido, modela un sexy vestido de Santa a juego con su saco de regalos. En la descripción de la publicación escribió: “Santa is real and this how it looks like”.

La versión de Bon está entre adeptos y detractores, muchos la han halagado, pero también hay quienes se han dado la tarea de hacer mofa de su físico.

“Que nadie te diga cómo tener tu cuerpo eres hermosa”, “Santa no bajará ninguna chimenea este año”, “Yo quiero ser tu elfo”, “Aquí vienen todas las mujeres celosas e inseguras a comentar”, “Gracias por representar la belleza natural. Mi familia y amigos te admiran” y “¿Qué pasó con el verdadero Santa?”, son algunos de los comentarios.

Deseo de Navidad

Hace algunos días Grace Bonilla manifestó que su deseo de Navidad es encontrar a un hombre que la quiera tal y como es, además, no le importa que no tenga dinero.

“Lo que yo quiero esta Navidad no se puede comprar, y lo quiero con todo mi corazón, quiero un hombre que me quiera tal cual, y como soy, que no importa que no tenga dinero, no importa que sea feo, si es feo mejor para mí”, aseguró.

Bonilla confesó que le ha costado encontrar el amor de su vida porque a los hombres no les gustan las mujeres reales con celulitis y estrías.

Se ha podido percatar, leyendo los comentarios en sus publicaciones, que muchos se burlan por su físico.

¿Qué opinas del deseo de Gracie Bon?