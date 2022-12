Harry y Meghan: Continúa la polémica por sus declaraciones

¡Otra vez! Aunque la nueva docuserie del príncipe Harry y Meghan Markle no ha sido tan perjudicial (de momento, la segunda parte se estrena el este jueves) para la familia real británica como lo fue su entrevista con Oprah Winfrey, hay algunos puntos que el personal de Buckingham ha querido desmentir a través "The Sunday Times".

Algunos de los asistentes, quienes se encargan entre otras cosas de la comunicación y de ayudar a los Windsor en sus funciones oficiales, han tildado de "mentira total" algunas de sus afirmaciones, como que Markle no fue asesorada cuando ingresó en la familia.

Según el relato de la duquesa de Sussex, no hubo nadie que la instruyera en su nuevo papel institucional. Buckingham le habría proporcionado poca orientación en comparación, dice ella, con lo que se puede ver en la película de Disney Princesa por sorpresa, en la que una despistada heredera al trono recibe lecciones de cómo ser princesa.

Meghan Markle también afirma en el documental que tuvo que buscar ella en Google el himno nacional de Reino Unido, queriendo evidenciar así su poca instrucción.

De acuerdo a la fuente de Buckingham de The Sunday Times, eso es "mentira total".

A la duquesa se le habría entregado libros y un extenso dossier que detallaba qué ponerse, información sobre la familia real y la constitución del país, los jefes de departamento de la institución, las damas de honor, las artes en el Reino Unido, la caridad y cómo manejar la vida pública en general.

Así mismo, cada apartado del expediente contenía los contactos de expertos que podían proporcionar más información, pero solo se tiene constancia de que Markle se comunicase con dos: con el secretario privado de la difunta reina, Lord Geidt, y con una "persona de confianza del mundo de la moda".

Otro de los puntos que Buckingham no ha querido dejar pasar tiene que ver con las invitaciones a la boda de los Sussex en 2018.

Según cuenta Markle fueron sus asistentes en Kensington quienes aconsejaron que la hija de Samantha Markle, Ashleigh Hale, no debía asistir a la ceremonia si la madre de esta no iba a ser invitada.

En la serie documental argumenta que le dijeron que "no podrían explicar que esta media hermana no está invitada a la boda, pero que la hija de la media hermana sí lo está".

Buckingham asegura todo lo contrario. "Eso simplemente no sucedió. Nunca le dimos ningún consejo, dirección o guía sobre quién de su familia o amigos debería o no asistir a su boda", traslada The Sunday Times.

Igualmente se ha deslizado que desde el palacio se vio muy extraño que los únicos invitados de la familia de la novia fueran su madre y su padre, que finalmente tampoco acudió.

