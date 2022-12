Henry Cavill lidera la lista de los más guapos del 2022

A mediados de agosto, los fanáticos de Henry Cavill y Kim Nam-joon, líder de BTS, se enfrentaron luego de que circulara que el músico le quitó al histrión el título del más guapo del mundo, algo que fue desmentido por TC Candler, organizadores de la votación anual.

Finalmente, el 28 de diciembre, se reveló el resultado de las votaciones y se hizo público que Henry Cavill lidera el ranking de los 100 hombres más guapos del mundo (100 Most Handsome Faces 2022), título que tenía el modelo, actor y músico birmano Paing Takhon.

En 2021, Cavill ocupó el sexto puesto y esta sería su décima aparición en el recuento anual, el cual incluye en esta edición a los actores, músicos, deportistas, modelos y hasta los influencers más guapos del mundo.

El actor británico, de 37 años, tuvo un 2022, muy movido, con buenas y malas noticias para sus fanáticos, la más reciente fue que no volverá a poner la capa como Superman, poco después de que anunciara su regreso al universo de DC Comics.

Al mismo tiempo que anunciaba su regreso como Superman, Cavill hizo público que solo interpretaría a Geralt de Rivia, en “The Witcher”, hasta la temporada tres, supuestamente la decisión se dio porque el histrión deseaba enfocarse en su regreso a DC, pero también hubo rumores sobre diferencias con el equipo de producción de la serie que protagoniza desde el 2019.

Luego de que se informara que no volverá a interpretar a Superman no hubo cambios respecto a su salida de “The Witcher”, no obstante, el histrión se hizo de otro proyecto, protagonizará la adaptación, una serie o una película, de “Warhammer 40K”, universo del cual es un entusiasta.

Henry Cavill ganó el título del hombre más guapo del mundo en la votación anual de TC Candler @tccandler pic.twitter.com/1hANZd7mF8— Cristabelys Toribio (@BelysToribio) December 29, 2022

Que el famoso se haya alzado con el título del más guapo del mundo no es una novedad, ya que goza de gran popularidad y ha amasado un gran número de fanáticos a nivel mundial.

Las siguientes posiciones del Top 10 de la lista lo ocupan: Hyunjin, Timothée Chalamet, Chris Hemsworth, Keung To, Lucien Laviscount, Taehyung, Vinnie Hacker, Ni-ki y Dean Schneider.

Zac Efron (100), Michael B. Jordan (98), David Beckham (87), Jason Derulo (75), Tom Holland (49), Chris Pine (45), Shawn Mendes (40), Jimin (35), Michele Morrone (33), Harry Styles (26), Idris Elba (20), Zayn Malik (17) y Jason Momoa (12), son otras de las celebridades que forman parte del selecto grupo de los hombres más guapos del 2022.

