¡Confirmado! Víctor Ballesteros estará de vuelta en 'A Lo Panameño'

Después de casi tres años de haberle dicho adiós a "A lo panameño", Víctor Ballesteros estará de vuelta al programa sabatino.

Víctor Ballesteros confirmó a Panamá América que regresa al programa en enero de 2023.

De acuerdo al presentador de televisión su regresó será durante la transmisión del Desfile de la Mil Polleras en Las Tablas el 14 de enero. Mientras que su retorno al programa será el 21 de enero, cuando llegué la nueva temporada.

Él cuenta que este retorno comenzó cuando se dieron las protestas en julio pasado y se celebraba el Festival de la Pollera. "Héctor Mencomo me dijo que le hiciera unos reportajes -siento que no me fui peleado con nadie, salí por el recorte de la pandemia y me quedé haciendo otras cosas-... entonces hice cuatro o cinco reportajes. La gente empezó a manifestarse de una manera que yo no esperaba".

La gente acogió bien su trabajo, le gustaron los repotajes y los halagos no se hicieron esperar.

Después de esto, hablaron sobre un proyecto puntual para ECO TV, que todavía no tiene fecha.

"Luego de esto le dijo que podíamos revivir un segmento que hacía con 'Así es mi tierra'... sobre ecoturismo y un segmento nuevo que él estaba creando", contó.

Por otro lado, dijo: "A la fecha, ya grabamos la promo de Mil Polleras... y grabé la presentación de un programa, lo que quiere decir que también estaré como presentador".

VEA TAMBIÉN: Nueva versión de 'Polleras de Panamá' ya está disponible

Mientras que para el 6 de enero tienen programada la grabación de una serie de reportajes

"Es algo positivo para mí, aunque ya tenía imaginate desde el 5 de mayo del 2020 que yo salí... al final es lo que me gusta, lo que me apasiona y vamos a darle... ya no es Víctor el que entró con 20 años, ya es Victor con 36 con familia con hijo. Es cultua, un tema que no es ajeno y lo hago con mucho gusto...", expresó a este diario.

No obstante, aclara que no sabe aún si presentará todos los programas, pero siempre habrá un segmento de él pendiente en la parrilla de contenido.

Además, estará en la transmisión del Carnaval en Las Tablas junto a Moisés Rodríguez, "trabajar con él es enriquecedor".

VEA TAMBIÉN: Netflix: Estrenos de enero 2023

Para el Desfile de las Mil Polleras estará acompañado en la tarina con la folclorista Elena Llorach. Chakatin hará las entrevistas.

Con esta noticia, Víctor Ballesteros arrancará un 2023 con el pie derecho haciendo lo que más le gusta.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!