'House of the Dragon' es renovada para una segunda temporada

Luego de su exitoso debut y pocos días del lanzamiento del segundo episodio, HBO Max ha anunciado que “House of the Dragon” (“La Casa del Dragón”) ha sido renovada para una segunda temporada.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de ‘La Casa del Dragón’ ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver”, aseguró Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

En el comunicado, Orsi afirmó que no podían estar más “emocionados” por seguir dándole vida a la casa Targaryen en la segunda temporada.

“La Casa del Dragón” se estrenó el pasado 21 de agosto y se convirtió en el lanzamiento más visto en la historia de la plataforma, superó el récord establecido por el debut de la segunda temporada de “Euphoria”.

La precuela, ambientada en la obra de George R.R. Martin (cocreador y productor ejecutivo de la serie), está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y narra la historia de los Targaryen, casa que gobernó por más tiempo dándole vida al Trono de Hierro y conquistando los siete reinos.

Además de su pureza y el linaje que destaca a esta emblemática familia, sus dragones fueron la fuente principal de su poder y los que les permitieron adueñarse del trono.

Una semana antes el público estaba ansioso por el estreno y cuando llegó el gran día, a tempranas horas, ya se había iniciado la conversación sobre la precuela, ubicándose entre las principales tendencias.

Luego del debut la conversación continuó en las redes sociales, pues el primer capítulo, llamado “Los herederos del dragón”, resultó muy nostálgica para aquellos que se vieron las ocho temporadas de “Juego de tronos” y otros le resultó impecable la actuación de Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, papel que según contó el histrión, estuvo a punto de rechazar, no obstante, la participación de Paddy Considine (rey Viserys) lo convenció de aceptar el rol, pues es admirador del actor.

Cabe mencionar, que, “House of the Dragon” puede resultar una producción muy atractiva para quienes no han visto un solo segundo de “Juego de tronos”, pues es muy accesible.

La temporada uno consta de diez capítulos, cada domingo se estrenará uno nuevo y el próximo es el dos, titulado “El príncipe rebelde”.

