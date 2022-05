'House of the Dragon': Los dragones vuelven a la escena

El estreno de "House of the Dragon", serie precuela de "Game of Thrones", está cada vez más cerca, el 21 de agosto, y recientemente los seguidores recibieron un adelanto de la producción.

"House of the Dragon", ambientada 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en "Game of Thrones", se encuentra en el ranking de las series más esperadas del año, según IMDb.

Con la frase "La historia no recuerda la sangre. Recuerda nombres", en una publicación en la cuenta de Twitter de la serie, los dragones vuelven a la escena.

El tráiler, publicado el 5 de mayo, dura poco más de un minuto y medio, en escena se puede ver a varios de los personajes principales como el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) y su heredera, la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy).

El adelanto de la tan esperada serie es una mezcla de diálogos y momentos de lucha, adicional, se compartió imágenes de algunos de los personajes y una corta descripción de su papel en la trama.

En total se revelaron 9 carteles que incluyen a la princesa Rhaenyra Targaryen (hija del rey Viserys), Daemon Targaryen (hermano del rey Viserys), Viserys Targaryen (señor de los siete reinos), Ser Otto Hightower (mano del rey), Alicent Hightower (hija de la mano del rey), Lord Corlys Velaryon (la serpiente de mar), Ser Criton Cole (caballero de la Guardia Real), Mysaria (confidente de Daemon Targaryen) y princesa Rhaenys Targaryen (esposa de Lord Corlys Velaryon y prima del rey Viserys).

'House of the Dragon' está basada en 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin y es un drama original de HBO de 10 episodios.



Las serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de ' Juego de Tronos', cuando gobernaba la Casa Targaryen.



La producción estrenará el 21 de agosto.

The reign of House Targaryen begins…— House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2022

HBO adelantó que la serie contará con 10 episodios y está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, productor ejecutivo y cocreador de la producción.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell y otros.

House Targaryen so far, who is your favourite? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/ifK1Piv0ZM— Out Of Context House of the Dragon (@oochotd) April 29, 2022

