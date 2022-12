Infertilidad: ¿Cómo afrontar este diagnóstico?

Ante un diagnóstico de infertilidad, un alto porcentaje de las pacientes sufren estrés con niveles de ansiedad y síntomas depresivos.

Los problemas de fertilidad son cada vez más frecuentes, el retraso en tener hijos dentro de la edad reproductiva es la principal causa, dice especialistas.

Es por ello, que este diagnóstico debe ser manejado en conjunto con la Unidad de Apoyo Psicológico, para que puedan llevar un plan a seguir y continuar a la vez con sus rutinas y actividades con la mayor normalidad posible, ya que esto también contribuye a lograr el embarazo deseado, dice el doctor Sául Barrera, especialista en medicina reproductiva.

De acuerdo al doctor, esto también contribuye a reducir el porcentaje de abandono temprano de algún tratamiento, que logra ser hasta un 25% de las parejas tras el primer ciclo negativo.

Por esto es determinante un buen abordaje psicológico durante el proceso para aumentar la probabilidad final de éxito que, con la inseminación artificial, alcanza un 40,3% de tasa de embarazo con tres intentos si utiliza el semen de la pareja y, si utilizan el banco de semen, las posibilidades se incrementan hasta un 56,2%.

Es así como la medicina reproductiva brinda varias opciones para enfrentar un diagnóstico de infertilidad, asegura.

Cada paciente debe tener un plan para saber cuál va a ser el siguiente paso, tanto para resultados positivos como negativos.

Por eso, no basta tener un plan B (inseminación), también hay que tener un plan C (fecundación in vitro) y hasta D (banco de óvulos o semen).

Esto les ayudará a disminuir la incertidumbre y aumentará su sensación de seguridad de lograr su objetivo.

Datos

Gracias a los avances tecnológicos en reproducción asistida, un diagnóstico de infertilidad no representa una sentencia definitiva, señala, quien también es el director de IVI Panamá.

Una de cada seis parejas en edad fértil es diagnosticada con esterilidad, y acaba recurriendo a tratamientos como la Fecundación In Vitro con óvulos propios, logrando en el primer intento un 68,8% de posibilidades de conseguirlo hasta un 95,1% en el tercer intento; llegando a un 99,3% en el tercer intento con el método de Ovodonación.

Todo esto se debe tener en cuenta para poder afrontar un diagnóstico de infertilidad de la mejor forma posible y dar el siguiente paso.

