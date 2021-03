Ingrid De Ycaza y Kathy Phillips se pronuncian por la fiesta del primer año de Panamá Solidario

La celebración por el primer año del programa Panamá Solidario continúa generando reacciones.

Varias caras de la farándula local que se dedican a la música o a las artes escénicas se pronunciaron porque tiene más de un año sin estar laborando debido a que los eventos que provoquen aglomeraciones están prohibidos.

Al igual que el tipiquero Jorge Gómez, la cantante Ingrid de Ycaza expresó en las redes sociales donde manifestó que le da “vergüenza” ver lo que sucedió anoche en Atlapa.

“Vergüenza me da ver esto. Me recuerda a una frase que dice: 'Haz lo que digo, no lo que hago'”, escribió en la publicación donde se ver parte de la celebración de anoche.

De Ycaza, quien se dedica a cantar desde los 17 años, destaca que lo hace porque le apasiona, pero también ha sido el medio que le ha permitido costear su calidad de vida y labrase un futuro.

Comenta en un escrito que cuando la invitaron a donar su talento para recaudar fondos para el programa Panamá Solidario lo hizo con mucho cariño, posteriormente la invitaron dos veces más, pero dijo “no”.

“¿Por qué? Porque esto no es un hobbie, es mi trabajo. Yo no soy millonaria, en esta familia se trabaja para pagar cuentas, supermercado y educación, entre muchas otras cosas que nadie nos dona, lo pagamos. Porque yo no voy a regalar mi trabajo cuando los que dirigen el país no han dejado de cobrar”, argumentó la cantante.

Expresa que al igual que a muchos en su casa no le llegan las bolsas de comida del programa y mucho menos el vale.

Acotó que no suele usar los medios de contacto con sus seguidores para abordar este tipo de cosas, pero “estamos hartos”, dijo, pues indica que al parecer no importa la muerte de 6 mil personas.

La cantante Kathy Phillips también se manifestó y expresó que por un año ha estado como miembro del sector artístico haciendo un llamado de atención para realizar eventos de manera responsable, sin embargo, lo único que ver es que el Gobierno se burla de los profesionales de este sector.

Acotó que el gremio necesita trabajar, que han hecho “mil y un propuestas” para realizar de forma segura los eventos, pero no han sido tomadas en cuenta.

“En Atlapa se baila pegao y sin distanciamiento”, enfatizó Phillips.

