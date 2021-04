Ingrid De Ycaza propone crear registro de maltratadores de animales

Luego de que en las redes sociales circulara un video donde una persona maltrata a un cachorro, en la tarde de ayer, 6 de abril, se dio con la detención del presunto responsable.

De igual forma se compartió imágenes cuando se dio la detención y el rescate del can, el jurista Kevin Moncada fue quien publicó un video y una foto del chihuahua rescatado, llamado Duque.

La cantante Ingrid De Ycaza reposteó el video donde se da la detención del presunto responsable. Dijo: “Este video no va a durar mucho aquí, porque no hay nada que celebrar, el perrito ya sufrió el terrible maltrato y detesto estas conductas, pero me encantan los finales felices en que la justicia divina es más rápida que la terrenal”.

De Ycaza piensa que en el país se debe establecer un registro de maltratadores de animales, porque de esta manera se puede tener un control para que quienes maltratan algún animal no puedan tener una mascota.

“Propuesta: Así como opino que deberíamos tener un registro al que todos tengan acceso de los depredadores sexuales, creo que debería existir un registro de maltratadores de animales y de esta manera tener el control de que no vuelvan a tener ni siquiera una planta”, escribió la cantante.

En varios Estados en Estados Unidos esta medida es una realidad. Poseen un registro que incluye la fotografía y la dirección de las personas que han sido condenadas por maltrato animal.

En Nueva York, por ejemplo, las personas condenadas por maltrato animal están obligadas a inscribirse en el registro, se le prohíbe la tenencia o contacto físico con cualquier animal y exige a los empleados de organizaciones o negocios relacionados con animales a que consulten el registro y se nieguen a vender o a transferir una mascota, en el caso de que la persona esté en el registro.

La presentadora del programa matutino “Tu Mañana”, Karen Chalmers también reaccionó a la detención y elevó una solicitud.

“El día de ayer se hizo justicia con este aberrante caso! Sin embargo, si las autoridades le devuelven el animal a este psicópata, todos sabemos el final de la historia”, expresó Chalmers, quien también se dedica al rescate y reubicación de animales.

“@protegeryservir por amor a Dios no regresen a esta pobre criatura a un calvario seguro”, solicitó la presentadora.

Las personas piden justicia y un castigo ejemplar. El día de ayer, también se logró la imputación de cargos al presunto maltratador de Athens, un perro que falleció en 2019, producto del maltrato.

A saber

La Policía Ambiental y la Fiscalía allanaron la residencia del presunto maltratador de Duque en El Trébol en Cabra. El sujeto vivía con su madre y otros familiares.