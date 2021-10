Intimidad: ¿Qué deben saber del 'punto P'?

Muchos hombres satanizan el conocido "punto P", pues es un tema algo controversial porque suele relacionarse con la orientación sexual del hombre.

Versión impresa

Pero, ¿qué es el "punto P"? La sexóloga Eirelyn Gómez Arcia responde a esta interrogante. Es una zona de la anatomía masculina, la cual es clave para el placer, señala.

Continúa explicando que, se halla a unos cuatro centímetros de la entrada del ano, justamente en la zona de la próstata y es del tamaño de una nuez, aproximadamente.

Es controversial porque, mayormente se ha estigmatizado el placer sexual con la orientación sexual, por esta razón, muchos hombres piensan que esto afectaría a la suya, explica en sus acostumbrados post informativos en su Instagram (@sexologaeirelyn).

No obstante, la especialista aclara que, independientemente de la orientación sexual del hombre, los que se atreven a estimular esta zona, experimentarán los mejores orgasmos de su vida, mientras que los que no, están en todo su derecho de no querer practicarlo y está totalmente bien, pues cada quien es dueño de su placer.

'Tips'

Sin embargo, resalta algunos tips para aquellos que sí tienen curiosidad de experimentarlo.

-Limpieza: Este paso es fundamental para disfrutar sin temor a las sorpresas.

- Dedos limpios y uñas cortas: Sus manos o la de su pareja deben estar impecables.

VEA TAMBIÉN: Erika Ender: 'Elisa de Céspedes me enseñó a respetar cada puntaje, cada encaje, cada joya, cada tembleque'

- Empiece por fuera: Con bastante lubricante, dé un masaje en la parte exterior del ano para ir relajando el esfínter. Luego, vaya introduciendo el dedo poco a poco cuando ya se sienten listos.

- Una vez dentro: Si su esfínter se relajó y permitió entrar, posiblemente estén excitados, así que la próstata está hinchada y será más fácil encontrarla.

- "¿Ya llegué?: Apunte el dedo hacia arriba (arriba del ombligo) y notarán un bulto. Si presionan pueda que sientan ganas de orinar, pero lo seguro es que sentirán mucho placer.

- "¿Y ahora qué?": Una vez en el "punto P" pueden mover el dedo en forma de "ven aquí", presionarlo o masajearlo, lo que deseen.

VEA TAMBIÉN: Ricky Martin admite que la covid-19 le ha provocado ansiedad

Otros datos

Para que todo salga bien, otras sugerencias inciden en la necesidad de generar una situación relajante en un espacio que acompañe y de una gran complicidad entre partenaires, dicen especialistas en un artículo publicado en elmundo.es

En la práctica, se aconseja comenzar gradualmente, primero relajando periné y ano -"e ir siendo conscientes de las sensaciones que se producen"- y después acercarse a la próstata, pues "es un órgano que, aunque pueda proporcionar mucho placer, es delicado al tacto y también puede producir mucho dolor".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!