Intimidad: Si quieren algo deben pedirlo

Algunos piensan que, si a la hora de la intimidad tienen que pedirle a su pareja lo que quieren, no tiene gracia. No se sienten cómodos. No obstante, no tiene nada de malo hacerlo.

Si quieren algo, pidanlo porque su pareja no lee la mente, aconsejan especialistas de pareja.

Este es otro de los mitos románticos alrededor de las relaciones de pareja.

"La otra persona no puede adivinar todas nuestras necesidades o deseos si no lo decimos", dice la sexóloga Ruth González.

Aprender a comunicar sus necesidades en pareja es fundamental para el buen funcionamiento de la misma.

Ajustar expectativas en cuanto a este tema, "que mi pareja me conozca no significa que tenga que saber lo que necesito en cada momento".

Subraya, en su cuenta de Instagram (@ruth_sexologa): "Lo que solemos hacer es esperar a que el otro lo adivine y si no lo hace nos enfadamos".

No pueden imaginar los cambios para bien que produce en la relación pedir a tu pareja lo que quieres.

Sin embargo, deben pedirlo de manera concreta y positiva, sin amenazas. "En lugar de decir 'nunca me dices cosas bonitas' puedes decir 'me gustaría que me elogiaras más a menudo".

González ofrece otros ejemplos: "Me gustaría que expresaras más a menudo cómo te sientes", "me gustaría que antes de dormir me des un beso de buenas noches", "que me digas te quiero más a menudo" y "que me cuentes cómo te ha ido el día".

'Tips'

Por otro lado, los especialistas recomiendan que hay frases que se deben tener presente a diario en una relación de pareja, que le podrían ayudar a mantener encendida la llama del amor. ¿Cuáles son esas frases? Te contamos.

"Te quiero", "me gusta estar contigo", "tu opinión es muy importante para mí", "reconozco tu esfuerzo", "nuestra relación es lo más importante" y "estoy feliz desde que estoy contigo", por mencionar algunas.

