Ivys Quintana, estudiante oriunda de El Valle de Antón, recibe reconocimiento en Estados Unidos

La estudiante Ivys Quintana, es una joven panameña procedente de El Valle de Antón, provincia de Coclé, quien cursa la licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés, en Indiana, Estados Unidos.

Recientemente recibió un reconocimiento por su desempeño académico en la Universidad del Sur de Indiana.

Quintana cuenta que, cuando inició sus estudios sus padres decidieron mudarse a la ciudad capital. “Una de las principales razones por las que he llegado tan lejos es por el apoyo incondicional de mis padres. Ellos me han respaldado en todos los retos y actividades en las que he participado”, dijo.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Unión Panamericana en Alcalde Díaz. Durante esos años, sobresalió en aspectos académicos, formaba parte de los puestos distinguidos del colegio, asimismo participaba de las actividades educativas como obras de teatro, conjunto típico y desfiles patrios.

Cuando cursaba el undécimo grado en el Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann se le presentó la oportunidad de estudiar un curso complementario en el idioma inglés por dos años, y desde entonces empezó su interés y pasión por enseñar a otros.

Fue gracias a esto realizó un intercambio cultural por cuatro meses en la Universidad del Sur de Mississippi, Estados Unidos, al terminar su bachiller.

La estudiante cursa la licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés como becaria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Antes de estudiar inglés en la Universidad del Sur de Indiana, cursó estudios por un semestre en la UTP en la carrera de Ingeniería Marítima. Además, ha formado parte de clubes culturales como el club panameño y japones en la Universidad del Sur de Indiana, en donde realiza dinámicas culturales que resalten las tradiciones de los países.

Es orientadora de estudiantes internacionales en la Universidad del Sur de Indiana, es la encargada del curso de inglés para estudiantes de primer ingreso. De igual manera, en sus tiempos libres le gusta ver documentales, viajar y conocer sobre diferentes culturas.

Entre septiembre y octubre de este 2022 publicará un ensayo documental sobre la Literatura del Jazz en "FishHook", con este trabajo se hizo merecedora de un reconocimiento como mejor ensayo para estudiante de primer ingreso.

"FishHook" es una revista literaria y de arte de la Universidad del Sur de Indiana dirigida a estudiantes de la Facultad de Inglés que difunde los mejores trabajos de poesía, ficción, no ficción y arte visual del campus.

