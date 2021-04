Jacky Guzmán aclara que no tiene 'Only Fans', se trata de un perfil falso

Las cuentas falsas de Instagram y Only Fans se han convertido en la nueva forma de estafa, el modus operandi consiste en clonar los perfiles de famosos y cobrar por el contenido, en el caso de la última plataforma en mención.

Only Fans se ha popularizado porque se puede compartir contenido para adultos bajo una suscripción mensual, aunque también se puede vender cualquier tipo de contenido, pero el más frecuente es “sexual”.

Quienes cuenta con perfiles en la plataforma pueden generar buenas ganancias y es aquí donde algunos han visto la oportunidad para estafar, se roban fotos de famosos y figuras reconocidas para crear un perfil y cobrar por el contenido.

En la farándula local algunas caras reconocidas han pasado por esta situación, como Assilem Delgado y la más reciente fue Jacky Guzmán.

La chollywoodense aclaró que han creado un Only Fans con sus fotografías, fue enfatiza que no es ella, aunque en el pasado consideró unirse a la plataforma.

A inicios de año Guzmán expresó que estaba pensando abrir un Only Fans. “Lo he pensado muchas veces, lo pienso y lo pienso, y lo sigo pensando”, comentó Guzmán. Sin embargo, al final se echó para atrás.

Unos días después del anuncio, Guzmán aclaró que por respecto a sus familiares, quienes no apoyaban la idea, no se uniría a la popular plataforma.

“A dos de mi familia no le gustó y tras la ausencia de mi madre decidí echar todo para atrás, no haré algo que mi familia no apoya”, aseguró Guzmán.

Dato

OnlyFans existe desde 2016 y es ampliamente utilizado por las trabajadoras sexuales, aunque celebridades han comenzado a usarlo para obtener ingresos, destaca el sitio Pocket-lint.

En mayo de 2020, el CEO Tim Stokely reveló que OnlyFans había estado viendo alrededor de 200 mil nuevos usuarios cada 24 horas y de 6 mil a 8 mil nuevos creadores que se unían cada día.

