Frida Sofía ¿Miente o dice la verdad?

El enfrentamiento entre Frida Sofía y su familia por parte de madre, Alejandra Guzmán, está lejos de acabar, ambas partes han emprendido acciones legales.

Tanto Frida Sofía como su abuelo, Enrique Guzmán, a quien acusó de supuesto abuso sexual han puesto en marcha procesos legales en contra del otro para que aclarar la situación.

La madre de Frida Sofía se ha puesto de parte de su padre y tildó de mentirosa a su hija. En una entrevista en el programa "Me lo dijo Adela", Alejandra Guzmán dijo que su hija padece un trastorno mental, "Trastorno límite de la personalidad", que supuestamente la orilla a mentir, no obstante, la afirmación de la cantante fue desmentida.

La comunidad de Trastorno de límite de la personalidad o Borderline, en un comunicado, informó que dentro de los síntomas de esta condición no destaca la "mitomanía" o tendencia a mentir, como aseguró Guzmán, quien expresó que por esta razón supuestamente Frida Sofía acusa a su abuelo.

Este no es el primer escándalo que tiene como protagonistas principales a Frida Sofía y a su familia, pero sí está puede ser la más delicada, pues se trata de abuso sexual.

Los problemas en lo que se ha visto envuelta la modelo contra su familia data de muchos años, tuvo una rivalidad con su sobrina Michelle Salas, quien la criticó por aparecer desnuda en la portada de la revista Playboy.

Posteriormente, en 2019, acusó públicamente a Alejandra Guzmán de haber sido una mala madre durante su infancia, declaraciones que cobran vida, pues el padre de Frida Sofía salió en su defensa. Luego de la entrevista de Guzmán en "Me lo dijo Adela", Pablo Montezuma manifestó que la cantante drogaba a su hija cuando apenas era una bebé.

En 2019, Guzmán también fue señalada de supuestamente quitarle el novio a su hija, Christian Estrada, quien lo negó y aseguró que solo se trataba de una relación de negocios.

Para cuando Estrada y la madre de Frida Sofía empezaron a relacionarse ya la relación había terminado, pero aun así a la hija de Guzmán le parecía extraño que su ex saliera con su mamá así fuera para negocios, pero no le sorprendía por que no era la primera vez que pasaba.

En aquel entonces Frida Sofía dijo en una entrevista para "Suelta la Sopa" que su madre le dijo que dejará de competir con ella, no obstante, no hay competencia alguna porque es su mamá.

Por otro lado, la relación de Frida Sofía y su abuelo tampoco ha sido la mejor desde hace varios años. Guzmán se ha mofado del talento como cantante de su nieta y en 2019, se negó a colaborar con ella alegando que él no canta con cualquiera.

Pero esto no siempre fue así, en algún momento tuvieron una buena relación, siempre hizo de mediador en las peleas entre su hija y nieta, por ello, quienes están fuera de la disputa ven con suspicacias las recientes declaraciones de Frida Sofía.

Hace dos años Frida Sofía manifestó en el programa "Hoy": "Abuelo eres lo máximo. No conozco a nadie más cool que a mi abuelo". A lo cual Guzmán reaccionó con afecto e intercedió por una reconciliación.

En otra ocasión fue Guzmán quien se mostró cariñoso con su nieta, "te extraño y en esta casa se te querrá siempre. Dios te bendiga, mi amor", pronunció Guzmán en el programa "Despierta América".

Por estas demostraciones de afecto es que algunos dudan de la veracidad de las acusaciones de Frida Sofía, la opinión pública está dividida en dos vertientes #YoSíTeCreoFrida y #FridaMiente.

