Jacky Guzmán 'cerró la fábrica': 'No quiero más bebés'

Jacky Guzmán nunca ocultó su deseo de tener más hijos, especialmente, un varón y ahora que es una realidad dijo que para ella ya la fábrica cerró, no quiere más bebés.

“(…) Ahora puedo decir abiertamente que no quiero más bebés”, se sinceró Guzmán en un live que realizó en Instagram, donde también reveló que no descarta la idea de pasar nuevamente por el quirófano.

“La Peque”, como también se le conoce a la empresaria y expresentadora de televisión, aún no se ha hecho el procedimiento para “cerrar la fábrica de bebés”, además, quiere sus cuadritos de vuelta.

Explicó que, con su segundo embarazo, fruto de la relación que tuvo con el productor Dímelo Flow, la marcación abdominal desapareció y es un procedimiento que volvería a hacerse.

“London se llevó mi marcación abdominal y mis cuadritos y yo las quiero de regreso entonces me voy a parar”, dijo, al tiempo que aseguró que la recuperación de esta cirugía en particular es muy dolorosa.

“La marcación abdominal duele. Sí, para mí de mis cirugías es la que más me dolió. El postoperatorio es horrible, pero cada vez que me duele pienso, me voy a ver linda en vestido de baño, me voy a ver con una marcación espectacular y se me pasa”, expresó.

Por otra parte, durante el live, también le preguntaron por los riesgos de las cirugías, especialmente, porque ahora es madre de dos, Luccia y London.

“‘¿No te dan temor las operaciones?’, Buena pregunta. Ahora que tengo dos hijos, sí me da como que esa ansiedad, pero creo que es un miedo natural. Yo tengo un muy buen cirujano, un profesional, ha estado de la mano conmigo como por muchísimos años y lo recomiendo a ciegas”, confesó.

Paternidad

Hace poco se confirmó la identidad del papá de London, era un secreto a voces, pero ninguna de las partes había negado ni confirmado. No obstante, fue el productor quien finalmente subió unas fotografías con el bebé en sus historias de Instagram.

Guzmán reveló que ella y el productor están distanciados, aunque detalló que todas las veces que él quiera ver el bebé las puertas de su casa están abiertas.

