Jacky Guzmán: ¿Ganará esta noche en E! People's Choice Awards 2020?

Panamá figura en la lista de los nominados en los E! People's Choice Awards 2020, que se entregarán esta noche.

El istmo tiene a su representante, la influencer Jacky Guzmán, quien está nominada en la categoría "Influenciador Latino del año 2020", con la que se reconocerá a aquellas personas que a través de las redes sociales han impactado, de forma poitiva a sus seguidores Latinoamericanos.

Al conocerse la noticia de esta nominación fueron muchos los comentarios que surgieron, a favor y en contra de "Jackyta", pues algunos se preguntan en qué "influencia" la joven.

No obstante, hay quienes dicen que ha ayudado a muchas familias y más cuando se inició la pandemia.

Jacky Guzmán llevó bolsas de comida y enseres a distintos puntos del país.

Según reseñan los organizadores, la infuencer ha utilizado su poder en las redes para llevar personalmente soluciones a personas de escasos recursos afectados por la COVID-19 en Panamá y apoya con difundir gratuitamente emprendimientos con propósito de personas que están reinventándose en esta "nueva normalidad".

Jacky Guzmán compite en esta sección con famosos como José Eduardo Derbez (México), Nath Campos (México), Daniella Álvarez (Colombia), Juan Pablo Jaramillo (Colombia), Sofi Morandi (Argentina), Belén Soto (Chile) y Gaby Asturias (Guatemala).

Situación

Al enterarse de la nominación la influencer había dado luces de que asistirá a la gala que se realizará este domingo 15 en horas de la noche, desde Santa Mónica, California.

No obstante, debido a lo que todos conocemos, sobre la pérdida física de su mamá se desconoce si asistirá o no al evento.

E! transmitirá en exclusiva la 46° edición de la premiación.

Invitados

Demi Lovato será la host oficial del show, pero ella no estará sola, pues Justin Bieber y Chloe x Halle también tomarán el escenario para ofrecer presentaciones inolvidables, donde los fanáticos podrán disfrutar de sus más grandes éxitos en vivo.

Además, se reveló quiénes serán los esperados presentadores de la noche. Los fanes pueden prepararse para ver a Addison Rae, Alison Brie, Armie Hammer, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Jameela Jamil, Kathryn Hahn, Machine Gun Kelly, Sofia Carson, Tiffany Haddish y Tyler, the Creator, entre muchas otras grandes personalidades, desfilando por el escenario de la premiación para anunciar a los grandes ganadores de la velada.

También, personalidades poderosas dentro del mundo del entretenimiento recibirán un homenaje especial. Jennifer López será galardonada con el People's Icon Award. Y por su parte, Tyler Perry y Tracee Ellis Ross recibirán el People's Champion of 2020 Award y el Fashion Icon Award respectivamente.

Chris Hemsworth, Tom Hanks, Vin Diesel, Will Smith, Camila Mendes, Charlize Theron, Margot Robbie, Salma Hayek, Ben Affleck, This Is Us, Sofía Vergara, Bad Bunny, J Balvin, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Miley Cyrus, Taylor Swift, CNCO, Jonas Brothers, Becky G, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Britney Spears, Justin Bieber, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, son solo algunos de los grandes nominados.