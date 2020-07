Jacky Guzmán: 'Más que un lavado de manos, necesitamos un lavado de corazón, de alma, mente y espíritu'

Jacky Guzmán es una de las caras conocidas del patio que ha dado su granito de arena durante esta cuarentena apoyando a los más necesitados.

Ella ha dado donaciones en diferentes puntos del país, se le ha visto entregando bolsas de comida.

Además, en una ocasión hizo un recorrido por Colón junto a Luis Casis, donde se les vio llevando almuerzos y bolsas de comida. También compartió los niños.

Por estas acciones, Jacky Guzmán ha recibido miles de comentarios donde la aplauden por su labor.

Ahora, Jacky Guzmán nuevamente ha sido centro de comentarios, en esta ocasión por un comentario que publicó en sus redes sociales.

Al lado de una sensual foto Jacky Guzmán escribió: "Más que un lavado de manos, necesitamos un lavado de corazón, de alma, mente y espíritu".

Añadió: "Tú que me lees... que está situación te haga mejorar! Dale el abrazo a tú madre que llevas años sin darle y dedícate el tiempo que te debes!".

"Haz el negocio que no tenías espacio para hacer... Hornea! Cose! Arma!. REINVÉNTATE! Es hora de retarte Saquemos lo mejor de nosotros no lo peor por este encierro No se... quizás alguien necesitaba leerlo... Buenas Noches -JG", dijo.

De inmediato una lluvia de comentarios inundaron la rede social de Jaky Guzmán, en su mayoría a favor de lo que comentó la expresentadora.

Se pueden leer: "Gran consejo. Pero más que todo practiquemos el amor al prójimo. Hoy tenemos un poco más compartamos. Mañana quien necesitemos podemos ser nosotros"; "Me hacía falta leer algo tan positivo como esto. Pero me gustaría que muchas otras personas que aún no comprenden la magnitud de lo que está pasando, también lo pudieran leer y lo pongan en práctica. A veces creo que falta mucho más amor al prójimo, y que seamos menos egoístas!"; y "Te quedó muy bueno! Y excelente A una mamá sobreviviente de este virus y que solo ahnelo las mejores cosas que puedo dar! Para mí y mi niña de 4 añitos...".

