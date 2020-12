Jacky Guzmán: ¿Por qué se encuentra entre adeptos y detractores?

En los últimas días, la influencer Jacky Guzmán ha causado revuelo en redes sociales.

La expresentadora de televisión ha estado publicando fotos y videos en donde se le ve muy alegre compartiendo con amistades.

Por estos días, Jacky Guzmán publicó fotos en traje de baño y hasta de viaje en un ambiente bien festivo.

Las fotos junto a su amiga Diana Villamonte, en Puerto Vallarta desataron los comentarios en su contra. ¿por qué?

Como todo sabemos la mamá de Jacky Guzmán falleció hace poco y algunos de los internautas no ven adecuado este comportamiento de la influencer en medio de este episodio tan triste de su vida.

Pero, hay quienes también dicen que en un asunto de la expresentadora y que cada uno maneja su dolor a su manera.

Además, han criticado y se han preguntado si allá no hay COVID-19, pues la presentadora sale alegremente sin mascarilla.

La lluvia de comentarios y los enfrentamientos en redes sociales de sus adeptos y detractos no cesan.

"Oye normal.. la gente quiere que ella no salga en 20 años?"; "La gente de sus 2 la quiere ver llorando... el luto se lleva en el corazón y no por eso ella va a estar llorando 24/7"; y "Pero cada quién guarda el luto de diferentes formas, el amor y todos los sentimientos se demuestran en vida señores ya de muerto para qué?", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus adeptos en una foto publicada por día a día.

"No soy qien para juzgarla soy pecadora igual pero concho mamá es mamá y yo no tendria animos de hacer nada por un tiempo el luto se lleva x dentro pero chuzo asi tan rapido no"; "Mi madre murio y estuve en.shock por 3 meses. Discoteca, bares, foto en bikini, mi hija otro lado. Jamás. Se llama respeto"; y "No es por criticar ni meterse en la vida de nadie, pero si así guarda luto a una madre entonced no sé qué tiene valor para alguien en estos tiempos. Todo cambia", también se lee entre los comentarios de los detractores.

En una foto reciente que Jacky Guzmán publicó la acompañó con este mensaje: "No confíes en todo lo que ves, la SAL también parece AZÚCAR".