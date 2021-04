Jacky Guzmán: 'Si a los 33 años no he tenido el varón, ya cierro la fábrica'

Jacky Guzmán es una de las caras de la farándula local que interactúa con sus seguidores.

Versión impresa

La expresentadora de televisión jugó preguntas y respuestas en Instagram.

Los seguidores le preguntaron de todo un poco, entre algunas de estas consultas estuvo si quería tener un hijo. Ella no dudó en responder.

“Lo he dicho varias veces… si a los 33 años no he tenido el varón, ya cierro la fábrica”, expresó la famosa, de 32 años.

Jacky Guzmán tiene una hija, Luccia, con quien, según ella, ha aprendido mucho. Ha disfrutado cada etapa con su pequeña.

Cuando le preguntaron que cómo le gustan los hombres, reiteró: “Con barba si o sí, altos (cualquiera es más alto que yo), buen corazón, detallista, trabajador, divertido, que le gusten los niños y si sabe bailar no me pongo brava”.

Además, le consultaron sobre los lugares que ha visitado y si ha pensado vivir en alguno de ellos, a lo que dijo que Barcelona, España.

Pero eso no fue todo, Jacky Guzmán también recordó cuando trabajó en Disney y dijo que fue una de las mayores experiencia de su vida.

VEA TAMBIÉN: 'Luis Miguel, la serie' estrena su segunda temporada este mes

Recordó: “Hicieron un casting, apliqué y me dieron la oportunidad. Una de las mejores experiencias de mi vida”.

También comentó que su cabello está corto desde que lo donó y por eso usa extensiones.

Sus cirugías y los perfumes de su preferencia, también fueron motivo de consultas.