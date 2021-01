Jairo 'Bolota' Salazar: ¿Abandonará la política? De diputado a cantante

El diputado colonense Jairo “Bolota” Salazar sorprendió a sus seguidores con sus declaraciones sobre dedicarse a la música y dejar la política.

El diputado perredista ha protagonizado un video donde canta uno de los éxitos de Ernesto Brown, mejor conocido como el Apache Ness.

¡Así es señores! El padre de la Patria estaba cantando el “El Cubanito”: “Pero mira ya conoces a la menta Mily y quiere que yo te lleve a la torre de París”.

Dijo: "Estamos pensando en salirnos de la política y hacer música y seguidamente cantó la estrofa 'y tanto que me hablas del buay Calito y quiere que yo te lleve a Puerto Rico, y quiere que yo le hable en francés y el que le rapea es el Apache Ness”.

Pero al parecer el perredista no dice tan enserio lo de abandonar la política, porque explicó que Dios lo metió en la política y que sino fuera por él estaría haciendo música.

“Chuleta, Dios nos metió en la política, sino fuera por Dios ya estuviéramos cantando, pero bueno… Nosotros hacemos lo que el señor nos manda”, comentó Bolota.

El diputado añadió que le toco lo más difícil ayudar a la gente.

Por otra parte, en la descripción de la publicación que el diputado compartió en Instagram se pregunta por qué Dios no lo hizo deportista si es bien disciplinado en lo que se propone, por qué no lo hizo cantante y así poder taquillar y que nadie me criticara.

“Luego me contesta yo hago lo que quiero con quien quiero, bueno que se haga tu voluntad y no la mía. @jairobolota hombre pecador esforzado a disposición de mi Señor”, concluyó diciendo en su post.

Pero al parecer el diputado no canta nada mal, hay varios comentarios donde hablan de sus dotes como cantante.

“Yo seré tu corista y relacionista público no se diga más”, “Canta muy bien”, “Lo confundí con Chamaco” y “Todo el flow de chamaco”, son algunos de los comentarios.

Pero el diputado no es la excepción y también ha sido blanco de comentarios negativos.

