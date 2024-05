Jake Gyllenhaal será el anfitrión de 'Saturday Night Live'

El aclamado actor de Hollywood, Jake Gyllenhaal será el anfitrión del final de la temporada 49 de Saturday Night Live como presentador por tercera vez, después de haber dirigido episodios en 2007 con los Shins como invitado musical y en 2022 junto a Camila Cabello.

El episodio del final de temporada se transmite completamente en vivo este sábado 18 de mayo en exclusiva para Latinoamérica por Universal+.

Gyllenhaal protagonizó recientemente la nueva versión de la película de Patrick Swayze de 1989 “Road House” y hará su debut en la serie “Presumed Innocent” como productor ejecutivo, además de ser el protagonista.

El actor, de 43 años, ha brillado en éxitos como "Donnie Darko", "Brokeback Mountain", "Zodiac", "Nightcrawler" y muchos otros.

El regreso del actor a Saturday Night Live se produce más de 17 años después de su debut como presentador.

Mientras que Sabrina Carpenter llega por primera vez a “SNL” como artista musical invitada. Recientemente lanzó el sencillo “Espresso”, el primero en llegar al Top 10 de Billboard.

Ganó popularidad como estrella de la música después de construir su carrera como actriz en producciones como “Girl Meets World”, “Orange Is the New Black”, entre otras. Sus álbumes anteriores incluyen "Emails I Can't Send", "Singular: Act I", "Singular: Act II", "Evolution" y "Eyes Wide Open".

Datos

El legendario programa de comedia, que desde 1975 ha entretenido a la audiencia semana a semana con los más grandes actores y actrices de Hollywood, con esta transmisión llega al final de su temporada 49.

El show que ha ganado más de 90 premios Emmy’s y ha influido en la música popular, el cine e incluso la política se caracteriza por parodiar todo, desde hechos de la cultura pop hasta eventos actuales, se transmite en directo los sábados por la noche, desde los estudios de NBC, en el emblemático 30 Rock (Rockefeller Center) en Nueva York.

Saturday Night Live se emite completamente en vivo a través de Universal+ en Latinoamérica a las 10:30 p.m. (ANDES), 9:30 p.m. (MEX), 12:30 a.m. (ARG/ BRA).

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!