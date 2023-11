Jane Garret, Miss Nepal, rompe paradigmas en Miss Universo

Cuando se trata del Miss Universo las participantes latinas siempre están entre las favoritas para llevarse la corona, sin embargo, este año Miss Nepal está rompiendo paradigmas en el certamen de belleza.

Jane Garret, representante de Nepal, fue recibida con mucha euforia y entre aplausos cuando hizo su aparición en la gala preliminar en el certamen de belleza, etapa en la que las beldades desfilaron en vestido de baño y traje de noche.

Por varios segundos Garret fue objeto de halagos y muchas emociones, ya que su participación marcará un antes y después en el certamen, es la primera mujer talla plus en la historia del Miss Universo.

De acuerdo a los comentarios, en redes, Garret se robó el show durante su pasarela en vestido de baño y desafió las expectativas de belleza que por años han sido difundidos por este tipo de concursos.

Miss Nepal promueve el “body positive”, es decir, la aceptación del cuerpo en todas sus formas y tamaños, ya que la belleza no tiene un único molde, algo con lo que el certamen se identifica, ya que en el pasado este expresó su compromiso con las mujeres que enfrentan desafíos con el aumento de peso y los problemas hormonales.

Por muchos años, Miss Universo tenía un estándar para las concursantes, que para algunas eran inalcanzables, sin embargo, con el paso del tiempo tuvo que evolucionar, un cambio que ha sido positivo.

Las mujeres casadas y con hijos pueden participar en el concurso, algo que en el pasado era impensable, no obstante, pese a los cambios la participación de Miss Nepal no ha estado exenta de críticas, ya que para algunos no cumple con las características tradicionales del concurso.

Garret fue elegida el 9 de septiembre, para representar a Nepal, su seguridad y elegancia fueron destacados por el jurado y ha sido una de las razones por la que ha obtenido varias voces a favor.

Jane Dipika Garrett, nombre completo de la reina de belleza, tiene 22 años y es enfermera, además, usa sus redes, Instagram (con más de 95 mil seguidores), para transmitir un mensaje de empoderamiento para las mujeres en todo el mundo.

¿Se llevará la corona? Este 18 de noviembre, en El Salvador, se llevará a cabo la gala final y se anunciará a la nueva Miss Universo.

