Japanese habla de su estado de salud, tiene una hemorragia

El fin de semana el cantante Japanese usó su nueva cuenta de Instagram para contar sobre su estado de salud, tras sufrir hace unos meses un derrame cerebral.

El intérprete lanzará una nueva plena en donde contará toda su verdad, pero, antes del estreno, quiso grabar un video donde reveló muchas cosas.

Japanese también mencionó que si él no sale a trabajar es porque tiene una hemorragia en la parte de atrás de la cabeza y que puede morir en cualquier momento.

El artista dijo que en su próximo video dirá la verdad, asegura que él no está bien, que no puede hablar y que a muchas personas debería darles pena, no ayudarlo, ya que el ha ayudado a mucha gente.

Agradeció a Kafu Banton quien lo visitó por cuatro horas y al Boy-C.

También a aquellos que lo han apoyado hasta llevándole un guineo, pues aseguró que muchos de los maleantes, delincuentes a los que les cantó, toda la vida, no lo han ayudado.

Japanese también agradeció a aquellos que no se han acordado de su existencia en estos tiempos difíciles.

Como si fuera poco, como es un hombre de Dios, quiso darle las gracias hasta a los que le han robado el dinero de las donaciones.

VEA TAMBIÉN: 'La Chica Salvaje', una historia entre el amor y la supervivencia

Eso sí, volvió a agradecerle a los doctores y enfermeras del Santo Tomás.

Algo que no dejo pasar por alto fue sobre los secretos de los maleantes del gueto, asegura que, aunque se hayan olvidado de él, se llevará sus secretos a la tumba.

Con información del diario hermano Día a Día

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!