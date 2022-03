Japanese: ¿Qué dijo el cantante panameño sobre la polémica entre Residente y J Balvin?

Tras el lanzamiento de la entrega número 49 de la BZRP Music Session de Residente junto con Bizarrap, hay un revuelo en redes sociales a raíz del mensaje que le envía a J Balvin en la canción.

Versión impresa

Muchos exponentes de la industria están opinando al respecto y el panameño Japanese no podía quedarse atrás.

El reguesero opinó sobre la sesión del boricua y se mostró en total desacuerdo con su lírica, pues mencionó que es una total falta de respeto hacia su amigo Colombiano.

En un live en Instagram con Alcaton, Japanese mencionó que Residente no podrá pisar Colombia y que si llega a Panamá él mismo le arrancará la peluca para que respete.

Japanese mencionó que J Balvin es amigo de él, y que es un artista romántico, que no se pondrá a responderle a Residente. "Nadie tiene que faltarle el respeto a ningún ser humano, hay que ser humilde". "¡Fue un abuso!".

Al panameño le molestó que el boricua se metiera hasta con los padres del intérprete de "Rojo".

"La primera canción que el sacó se llama Atrévete, tema de homosexual, salte del clóset, pero el día que él venga pa' Panamá yo le voy a arrancar la peluca, aunque él no quiera tirarme y yo pierda, no me importa; yo lo que quiero es quitarle la peluca", dijo.

Con varios improperios, Japanese aseguró que lo que hizo René Joglar no se hace y que fue una lisura de su parte. "La mamá y el papá de un hombre se respeta".

VEA TAMBIÉN: Bad Bunny: Organizadores del concierto de 'El Conejo Malo' en Panamá 'habilitarán más entradas'

Japanese también aclaró que encima de Dios no vive nadie, y que Residente ni siquiera cree en el Señor.

La polémica continúa en las redes sociales, aunque J Balvin aún no ha dicho nada al respecto.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!