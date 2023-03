Jenna Ortega habla de su vida sentimental: ¿Tiene pareja?

Jenna Ortega, protagonista de “Wednesday”, está concentrada en el trabajo y en medio de su complicada agenda se ha permitido hablar sobre su vida sentimental y aclarar si está en un romance.

Aunque Ortega, de 20 años, es reservada con su vida personal en estos días dejó ver cómo es su forma de ser en cuestiones del corazón y el compromiso que asume en cada uno de sus proyectos, se lee en Telemundo.

La joven estrella participó en el podcast “Armchair Expert”, donde habló sobre su estado civil, dejando en claro que no está interesada en romances ni en tener dates con alguien. “Casi ni siquiera me encuentro interesada”, expresó. “Pero una parte de eso es la autoestima. No estoy lista para ser tan vulnerable o confiar en alguien”.

Tras ello, argumentó que hace un tiempo tuvo una relación de dos años, pero que las cosas no salieron del todo bien, no era por la persona, sino porque sentía que no podía mantener la relación con las exigencias de su trabajo.

Posterior a ello, Jenna recalcó que siempre pondrá en primer lugar su carrera profesional como actriz. “Si hay algo en lo que me voy a concentrar, que probablemente sea algo que deba cambiar, será en mi trabajo”, dijo.

Luego, agregó que no seria “justo” para esa persona con la que se pudiera relacionar, pues en primer lugar está su objetivo de convertirse en una gran estrella actoral, aunque a veces eso le impida satisfacer sus necesidades personales.

Sin embargo, no es la primera vez que habla de sus prioridades en la vida y de la importancia que tiene su trabajo, sino que en una entrevista que tuvo con ‘Elle’, la famosa dijo, “Tal vez estoy demasiado obsesionado con mi trabajo, pero la idea de las relaciones me estresa”.

“Y también ser tan vulnerable con alguien y tener que llegar a conocer alguien tan bien y que alguien te vea por todo lo que eres... Mi cerebro sabe que no necesito pensar en eso en este momento”, agregó.

