Jennifer Lawrence opinó sobre la precuela de 'Los juegos del hambre'

El rodaje de la nueva entrega de "Los juegos del hambre" concluyó y es muy posible que la tan esperada precuela llegue a la sala de los cines el próximo año.

"Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes", adaptación de la última novela de Suzanne Collins, se remonta a varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen, personaje interpretado por la actriz Jennifer Lawrence, quien en medio de la gira de promoción de "Causeway" habló sobre la nueva película de la franquicia.

Lawrence reconoció que el próximo estreno de "Los juegos del hambre" la hace sentir "vieja como el moho", asimismo, afirmó que le parecen divertidas las franquicias, pero que ya no tiene la edad para aventurarse en una.

"(…) Recuerdo tener 21 años y pensar: 'Dios mío, un día la van a hacer otra vez. ¡Pero seré tan vieja para entonces! ¡Estaré muerta!", añadió la actriz que está de vuelta a sus raíces del cine independiente.

La precuela del universo creado por Collins está bajo la dirección de Francis Lawrence, responsable también de las tres cintas anteriores, y protagonizada por Tom Blyth (Coriolanus Snow) y Rachel Zegler (Lucy Gray Braid), además, se unieron a ellos, Hunter Schafer (Euforia), Viola Davis (La mujer rey) y Peter Dinklage (Game of Thrones).

Rachel Zegler mantuvo al día a los fanáticos de la franquicia los últimos meses sobre el rodaje del largometraje, hizo un tour por el set y anunció, vía Twitter, el 5 de noviembre, la culminación de las filmaciones.

Zegler afirmó estar muy feliz y agradecida, ya que le gusta contar historias, algo que los amantes del séptimo arte podrán ver el 17 de noviembre de 2023, fecha en la que se estrenará la precuela.



La trilogía de 'Los juegos del hambre' la protagonizó Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen.





"Lo he amado cada segundo y esto ha terminado. Muchas más palabras vienen a la mente, pero no los aburriré fingiendo que tengo algo nuevo que ofrecerte con mis pensamientos. Solo sé que estoy agradecida. Solo sé que me encanta contar historias. Solo sé que estoy muy feliz con la vida real. Feliz fin de filmaciones, mis pájaros cantores", escribió la actriz.

En esta nueva entrega Snow intentará aprovecharse del talento de Gray Baird para sobrevivir. ¿Lo logrará? Mientras que el personaje de Zegler, el tributo del distrito 12 sorprendió a todo el mundo al cantar en la ceremonia de inauguración de los décimos Juegos del Hambre.

