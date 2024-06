Jennifer López cancela su gira para pasar tiempo con su fami

Jennifer López anunció que cancela su gira 'This is Me…Live', programada de junio a agosto, porque se toma una época libre para pasar tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos, y aseguró que compensará a sus fans.



"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", escribió la cantante, de 54 años, en un comunicado publicado en su página web.



"Prometo que los compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…", añadió.



La noticia llegó menos de un mes antes del inicio de la gira, que debía iniciarse el 26 de junio en Orlando (Florida) y concluir el 5 de agosto en Montreal (Canadá).



La quinta gira de conciertos de la cantante estadounidense de origen puertorriqueño estaba pensada para promocionar su último álbum de estudio, 'This is Me…Now', que salió a la venta en febrero, y tenía planeados 37 conciertos localizados en distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos.



De estos 37 espectáculos iniciales, López ya canceló el pasado marzo su paso por al menos siete ciudades incluidas en su primera gira en cinco años.



Las excluidas fueron Nashville (Tennessee), Nueva Orleans (Luisiana), Raleigh (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia), Houston (Texas), Cleveland (Ohio) y Tampa (Florida).



La web de venta de entradas Ticketmaster explicó a los usuarios con boletos para la gira de JLo -como se conoce también a la artista- comprados a través del portal que se reembolsarán automáticamente.



Este anuncio de López coincide con el lanzamiento de 'Atlas', la película de Netflix que, bajo la dirección de Brad Peyton, protagoniza y que llegó al servicio de streaming el pasado 24 de mayo.



