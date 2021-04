Jennifer López y Alex Rodríguez: ¿Qué pasará con el lujoso anillo de compromiso?

Luego de la ruptura entre Jennifer López y Alex Rodríguez surgen muchas dudas sobre los motivos de su separación y si la "diva del Bronx" devolverá el anillo de compromiso que le dio el exbeisbolista.

Versión impresa

Según el sitio "TMZ" Jennifer López aún no ha regresado el anillo de compromiso que Alex Rodríguez le regaló a principios de 2019, y no se sabe si la cantante realmente devolverá la joya.

El anillo, un diamante de corte esmeralda de 15 quilates, está valorado en $1,8 millones.

Una fuente cercana a la situación, garantiza que ellos aún no han hablado de eso, pero cree que la joya no debe ser motivo de desacuerdo entre ellos: "Durante su relación intercambiaron grandes cantidades de joyas, por lo que no es algo con lo que A-Rod esté dispuesto a ir a la guerra", señalan.

Si no fuera por la pandemia que comenzó el año pasado, la pareja habría subido al altar en el verano de 2020.

A través de un comunicado conjunto, compartido en el programa "Today", el exjugador de béisbol y cantante anunciaron que habían terminado su relación luego de cuatro años juntos.

"Nos dimos cuenta que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo", informaron.

Añadieron: "Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos".

VEA TAMBIÉN: Canal de empresarias ofrece capacitación

"Deseamos lo mejor para cada uno y para nuestros hijos", dijeron.

Desde que se conoció la noticia, los seguidores de ambas celebridades no han dejado de comentar sobre este tema.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!