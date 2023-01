Jessie J anunció que está embarazada tras aborto espontáneo

Un año después de sufrir un aborto espontáneo, feliz y aterrorizada Jessie J anunció que está embarazada con una serie de imágenes de la evolución de su incipiente barriga.

Mientras corren las imágenes de fondo se escucha “SunFlower” de Jessie J, quien quiso esperar un tiempo prudente para compartir la buena nueva con el mundo.

“Estoy tan feliz y aterrorizada de finalmente compartir esto”, se lee en la descripción del videoclip en el que recopiló las imágenes de la evolución de su embarazo.

En la publicación también pidió a las personas ser amables porque en su estado solo quiere llorar en público y come pepinillo con chocolate, en referencia a cómo está viviendo esta etapa y los antojos que le producen.

Celebridades como Kehlani, Ruby Rose y Ellie Goulding, además de los fanáticos de la cantante, han escrito algunas líneas en la sección de comentarios de la publicación para felicitarla por su embarazo.

Para Jessie J el camino a la maternidad no ha sido sencillo, desde que tenía 16 años tenía claro las cosas que quería antes de cumplir 30, entre ellas, estaba convertirse en madre, lo primero en su lista, no obstante, perder uno y lo difícil que es concebir la abrumó.

En noviembre de 2021, la intérprete sufrió un aborto espontáneo tras decir tener un hijo por su cuenta

“Con el corazón roto. Ninguna persona que no haya experimentado un aborto espontáneo sabe realmente lo que es. A veces el amor no será suficiente para que funcione, y está bien, eso no significa que hayas fallado”, escribió.

Luego añadió: “Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo ‘¿cómo voy a hacer mi concierto sin decirle al público que estoy embarazada?’. Ayer por la tarde ya me aterraba la idea de salir al concierto sin derrumbarme. Después de ir a la tercera ecografía, ya me dijeron que no había latido”.

VEA TAMBIÉN: Merlina tendrá segunda temporada: ¿Qué se sabe al respecto?

Nueve meses después en una emotiva publicación habló de su continuo dolor:

“Ahora tengo casi 35 años y algunos días el dolor de perder un bebé y no ser fácil tener uno, y querer que mi vida de esa manera se vea completamente diferente a como se ve ahora simplemente me abruma”.