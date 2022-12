Jhonathan Chávez arrancará el 2023 con agenda llena

El tipiquero Jhonathan Chávez tuvo un 2022 que de seguro no olvidará. La fama le acompaña, su agenda de los últimos meses estaba llena, solos unos cuantos días libres al mes.

Las giras, los eventos en compañía de otros tipiqueros dieron mucho de qué hablar y llenaban las pistas de baile.

Además, de que no dudó en estrenar temas musicales que no le fallaron, pues han sido coreados por sus seguidores, quienes no tienen más que comentarios positivos de los eventos de "El Canoso", como también se le conoce al hijo de la profesora Nisla Vergara.

"Ella" y "Niégame", han sido las últimas canciones, que han obtenido miles de reproducciones y que son coreados en los bailes por sus cientos de simpatizantes que lo acompañan en cada uno de los festivales bailables.

Su impacto ha sido tal que en los meses de octubre y noviembre, tuvo más de tres eventos en un día. ¡Está pegado!

Y, esto no es todo, porque para enero tiene la agenda casi llena, solo tres días libres, es decir, que el intérprete de "Vuelve" arrancará con pie derecho el 2023. También tiene más de un evento en algunos de esos días (1, 2, 7, 11, 14, 15, y el 29 de enero, se presentará en varios lugares).

Para febrero, el acordeonista se prepara para festejar su cumpleaños con sus seguidores.'



Jhonathan Chávez es uno de los artistas de música típica más cotizados del género en el país. "El Canoso" atrae tanto a jóvenes como adultos. Sus bailes siempre alcanza su máxima capacidad.

"Canoso Birthday Fest", es el nombre del evento que se realizará el 4 de febrero, en el Estacionamiento del Rod Carew.

Para este evento tienen previsto la participación de Nenito Vargas, Samy y Sandra Sandoval, y Manuel y Abdiel. El artista internacional invitado es Yeison Jiménez, desde Colombia.

Tras conocer sobre esta actividad, los seguidores no han dejado de comentar que esperan con ansias este encuentro de Chávez con otros grandes de la música típica.

Redes sociales

Jhonathan Chávez tiene 168 mil seguidores en Instagram y 86,200 suscriptores en Youtube, aunque las reproducciones de video superan 109,383 visualizaciones.

Al cantante se le caracteriza por su don de gente y entrega a sus fanes.

