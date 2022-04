Jim Carrey: Un recuento de los éxitos de la estrella de los 90

La estrella de la comedia, Jim Carrey, ha revaluado sus prioridades y ha encontrado paz en su espiritualidad, razones que lo han llevado a considerar retirarse de la industria cinematográfica.

Versión impresa

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Carrey ha dado vida a un considerable número de los personajes más icónicos del cine como "La máscara", el Grinch y Ace Ventura.

El histrión, de 60 años, se convirtió en una de las estrellas de la comedia más importantes en la década de los 90, no obstante, es un intérprete muy versátil y ha demostrado que puede adaptarse a cualquier tipo de papel.

Pese a que el canadiense cimentó gran parte de su carrera en la comedia su actuación en dramas como "The Truman Show" y "Man on the Moon" lo hicieron merecedor de dos Globos de Oro.

'



"Realmente me gusta mi vida tranquila, realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente", dijo Jim Carrey respecto a su decisión de abandonar la actuación.



'Sonic the Hedgehog 2' podría ser la última película del actor, donde comparte créditos con con Ben Schwartz, Tika Sumpter, James Marsden y Natasha Rothwell e Idris Elba.

Estos son apenas algunos de los logros que ha obtenido Carrey en la industria, por ello, enumeramos algunos detalles importantes de cómo se forjó uno de los mejores histriones del cine.

- Mientras realizaba imitaciones en locales de Toronto, con 19 años, fue descubierto por el Roger Dangerfield y lo convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión.

- El primer papel protagónico de Carrey fue "Ace Ventura", en 1994, donde interpretaba a un detective especializado en rescatar mascotas secuestradas.

- Los trabajos mejor valorados de Carrey no son comedia, sino drama. Según el ranking de IMDb, la mejor película del actor es "¡Olvídate de mí!", con una valoración de 8,3 sobre 10.

VEA TAMBIÉN: Famosos que están en la lista negra de Ferrari

- James Eugene Carrey, nombre real del actor, fue el primer histrión en ganar $20 millones por un filme, ocurrió en "The Cable Guy", de 1996.

- El comediante considera que la cinta "Dumb and Dumber" es su película más cómica. La secuela de esta se estrenó en 2014 y fue la tercera consecutiva que hizo después de "Kick-Ass 2" y "The Anchorman 2: The Legend Continues"

- Carrey pudo haber sido Jack Sparrow, rechazó el papel para rodar Bruce Almighty.

- En cuanto a premios se refiere, Carrey ha sido nominado nueve veces a los Globos de Oro, ha ganado dos veces y nunca ha recibido una candidatura al Óscar.

- En el documental "Jim Carrey: I Needed Color", de 2017, el actor explora otras de sus pasiones, la pintura.

VEA TAMBIÉN: Programación académica del Festival Internacional de Artes Escénicas

- En 2020, publicó una novela casi autobiográfica, "Recuerdos y desinformación", donde aborda las diferentes etapas de su vida y el lado oscuro de Hollywood.

- Doctor Robotnik, el científico loco de "Sonic" (2020), podría ser su último papel, el cual valora como uno de sus más amados e icónicos personajes.

"Era una oportunidad de volver atrás y hacer esa energía exagerada y absurda y aún así hacerlo creíble dentro de la historia", dijo a Digital Spy.

"Sonic the Hedgehog 2", secuela de la primera entrega, se estrenará la próxima semana en Panamá, el 7 de abril, y a la fecha se ha confirmado que habrá una tercera cinta y una serie spin off.

En este sentido, los fanáticos se preguntan qué pasa con el personaje de Carrey, ya que está planteando retirarse, aunque dijo estar dispuesto a regresar, siempre y cuando haya un proyecto lo bastante bueno.

VEA TAMBIÉN: 'De la Montaña a la Costa' y 'Hay en mi pincel alma de Mujer': Exposiciones de mujeres artistas

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!