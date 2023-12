J.Lo y Ben Affleck sufren 'estrés postraumático': ¿Por qué?

Con motivo al lanzamiento del álbum “This is me now”, dos décadas después de la versión original “This is me”, Jennifer López concedió una entrevista a la revista “Variety”, donde además de hablar de la nueva producción, también se refirió a su matrimonio con Ben Affleck.

J.Lo, como también se le conoce a la cantante y actriz de raíces puertorriqueñas, afirmó que tanto ella como Affleck sufren de “estrés postraumático” debido a la atención mediática que recibieron en su relación en 2002, cuando se comprometieron y se separaron en 2004.

Actualmente, el matrimonio celebrará su segunda Navidad, no obstante, tienen recuerdos amargos de la presión que han recibido de la prensa y el no poder vivir su relación sentimental en privado.

“Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático”, confesó la “Diva del Bronx”.

Como recordarán, en 2003, la pareja pospuso su matrimonio por la “excesiva atención de los medios”, poco después los famosos se separaron y tomaron caminos diferentes.

En este sentido, López reveló que aún le afectan los recuerdos de la separación y la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, pero ella y su esposo han sabido sobreponerse a los obstáculos, se lo atribuye a la madurez.

“Ahora somos mayores. Somos más sabios”, dijo López, de 54 años, sobre ella y Affleck, de 51. “También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no se trata de lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres”, añadió.

“Bennifer”, como los llaman sus fanáticos, reanudaron su relación amorosa en el 2021 y se casaron en Las Vegas en julio del 2022, celebrando una lujosa boda en Georgia con sus familiares un mes después.

Nueva producción

“This Is Me ... Now” es la continuación del álbum de López de 2002 “This Is Me ... Then”. Tanto el álbum como la película saldrán el 16 de febrero de 2024.

Es el primer álbum de estudio de López en diez años.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!